مؤسسة نواب ونائبات قادمات تشيد بتوصيات مؤتمر أفريقيا 2017

إيمان عوف أشادت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، السفيرة ناهد شاكر، بتوصيات مؤتمر أفريقيا 2017، وهي زيادة التكامل الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة في القارة السمراء، وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البنية الاستثمارية لتدعيم الاقتصاد والتبادل التجاري بين دول القارة، وتعزيز دور القطاع الخاص



إيمان عوف

أشادت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، السفيرة ناهد شاكر، بتوصيات مؤتمر أفريقيا 2017، وهي زيادة التكامل الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة في القارة السمراء، وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البنية الاستثمارية لتدعيم الاقتصاد والتبادل التجاري بين دول القارة، وتعزيز دور القطاع الخاص وكذلك التعاون بين هيئات الاستثمار في كافة دول القارة، وتنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبني مبادرة لإتاحة عمليات التمويل، وتمكين المرأة في كل النشاطات الاقتصادية.

وأضافت في بيان اليوم أن القاء الضوء علي الاستثمار المباشر خلال المؤتمر شيء يستحق العناية به، وكيفية تحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن كيفية التغلب عن المشكلات الأفريقية لتحقيق التنمية والاستثمارات المباشرة، كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية المصرية وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ الثورة.

وأوضحت أنه لابد من التعاون الكامل بين المستثمرين حتى ننهض باستثمار المصري خلال الفترة القادمة.