مؤسسة مصر الخير تدفع ديون 50 ألف غارمة

❏ وقعت بروتوكولا مع الداخلية للتعرف على المدانين أولا بأول ❏ الحد الأقصى لدفع المديونية 25 ألفا وفى حالات استثنائية فقط

❏ تُسوق منتجات الغارمين وتدربهم على تلافى الأخطاء للاستمرارية

❏ توفر التدريب اللازم للتأهيل لسوق العمل

❏ مرتبات شهرية لكبار السن والمرضى



حوار: المرسى عزت:

قالت سهير محمد عوض، مدير برنامج الغارمين التابع لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة لا تتوقف فقط عند تسديد الأموال نيابة عن الغارمين بل تعمل على تأهيلهم لسوق العمل، وتوفر لبعضهم دخلا شهريا، مشيرة إلى دفع المبالغ المستحقة على عدد 50 ألف غارم وغارمة بدءا من عام 2010 حتى الآن.

وأضافت سهير محمد لـ”المال” أن المؤسسة ساعدت 10 آلاف غارم سنويا بدءا من العام الجارى، لافتة إلى أن عدد الغارمين الذين كانت تساعدهم المؤسسة فى دفع المبالغ المستحقة عليهم 5 آلاف سنويا إلا أن الأعداد تزايدت الفترة الأخيرة، موضحة أن هناك بروتوكولا موقعا مع وزارة الداخلية للتعرف على الغارمين والغارمات أولا بأول لمساعدتهم قدر الإمكان.

وأكدت أن مصر الخير تساعد المفرج عنهم فى التدريب والتشغيل، وكذلك فى مساعدتهم نفسيا للتأقلم مع المجتمع المحيط بعد تجربة السجن الأليمة، وتطرقت سهير محمد فى حوارها إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالغارمين وكيفية تعامل مؤسسة مصر الخير معهم، وكذلك متابعة أدائهم بعد الإفراج عنهم وغيرها من الأمور الأخرى..

بداية قالت سهير محمد عوض، مدير برنامج الغارمين التابع لمؤسسة مصر الخير، إن عدد الغارمين التى ساعدتهم المؤسسة على إخراجهم من السجون منذ عام 2010 حتى الآن بلغ 50 ألف غارم وغارمة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المحبوسين على قضايا كمبيالات أو إيصالات أمانة سيدات، إما ضامنات لأزواجهن أو لأبنائهن أو لبناتهن أو حتى لأنفسهن.

وأكدت أن عدد الغارمات وأحوالهن المعيشية صعبة جدا، فالسيدات يمثلن نصيب الأسد من المحبوسين على قضايا إيصالات أمانة أو كمبيالات، وكانت لدى المؤسسة خطة لمساعدة عدد 5 آلاف غارم وغارمة سنويا إلا أنه مع تزايد الأعداد تغيرت الخطة إلى 10 آلاف.

وأضافت سهير أن عدد %30 من الغارمين سيدات يعولن أسرهن، %70 ضامنات لأزواجهن أو أبنائهن، لافتة إلى أن مؤسسة مصر الخير وضعت حدا أقصى للفرد لدعمه ومساعدته بملغ لا يفوق بأى حال من الأحوال 20 ألف جنيه أى يكون مديون بمبلغ 20 ألف جنيه لكن الأغلب يكون مديون بمبلغ 5 آلاف أو حتى 10 آلاف جنيه وفى حالات استثنائية ممكن دفع مبلغ 25 ألف جنيه إلا أنه ليس قاعدة، إذ لا تكتفى المرسسة فقط بدفع المبالغ المستحقة على هؤلاء الغارمين، بل تهتم بهم بعد الخروج من السجون، خاصة الحالات الإنسانية الصعبة كالمرضى وكبار السن والمرأة المعيلة.

وعرضت مدير برنامج الغارمين التابع لمؤسسة مصر الخير، بعض الحالات التى استطاعت المؤسسة أن تدفع مديونياتها منها أب ضامن لابنه، والابن أيضا ضامن لأبيه، لافتة إلى أن برنامج الغارمين قد يضطر فى كثير من الأوقات إلى دعم حالات استثنائية لا تجد من يعولها أو أصحاب مرض شديد وتضطر إلى دفع مبلغ يفوق المحدد لكل شخص، مشيرة إلى توفير التدريب اللازم للغارمين وتعليمهم حرفة أو مساعدتهم على رفع كفاءتهم لتسمح لهم بالحصول على فرص عمل.

وتقوم مؤسسة مصر الخير ببناء مصانع مجمعة أو مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشغيلهم وتوفير فرص عمل مستمرة لهم حتى يجدوا وسيلة كسب دائمة، ومن ضمن المشروعات التى تهتم المؤسسة بتوفيرها مشروعات السجاد اليدوى والكليم، ويتم تسويق تلك المنتجات وإعطاء مرتبات شهرية للعاملين بها، ويفضل الغارمون الحصول على مرتب شهرى بدلا من التعامل بالقطعة.

وأوضحت سهير محمد أن الغارم يكيف نفسه مع المبلغ المتحصل شهريا ليحدد التزاماته بدقة من حيث الطعام والشراب والمأكل والملبس وأسعار الخدمات من مياه وكهرباء حتى يكون ملما بكل احتياجاته، ويعرف كيف يتأقلم معها، لافتة إلى أن المؤسسة بحثت عن أصحاب الحرف، خاصة السجاد فى العديد من المناطق لتدريب الغارمين وزيادة مهارتهم، ووفرت لهم السكن لتعليمهم المهارات المختلفة.

وأبزر مثال على ما تقوم به مؤسسة مصر الخير ما حدث فى مدينة برج العرب، فقد قام عدد من الغارمين والغارمات ببناء منازل كثيرة واستطاعوا خلق حياة اجتماعية واقتصادية، جعلت من يقطنون بجوارهم يقومون بزيادة مهاراتهم لتوفير فرص عمل لهم ولذويهم أيضا رغم أنهم غير غارمين.

وأكدت سهير محمد أن الأثر الاجتماعى والاقتصادى لمثل هذه المشروعات لا يتوقف فقط على الغارم أو الغارمة بل ينتشر لمن هم فى بيئتهم المحيطة، فيتسببون فى توفير فرص عمل لآخرين من خلال شراء مستلزمات إنتاج، وبذلك يتم خلق مجتمع صناعى صغير يعتبر نواة لمجتمع اقتصادى أكبر، وتقوم المؤسسة بتسويق تلك المنتجات بمعرفتها لتوفير مصدر مالى مستمر لهم.

وتوقعت أن يشهد العام الجارى زيادة عدد من يتم قضاء ديونهم من الغارمين والغارمات بما يفوق الـ10 آلاف شخص، خاصة مع زيادة أعداد الموقعين على كمبيالات وإيصالات أمانة لشراء احتياجاتهم أو احتياجات أبنائهم أو بناتهم، لافتة إلا أن كثيرا من الغارمين قاموا بشراء منتجات بأسعار مرتفعة رغم أن دخولهم معدومة، والذين لم يعد بمقدرتهم تحمل صعب الحياة.