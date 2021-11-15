«مؤسسة مصر الخير» : إعادة إعمار المنازل المهدمة بأسوان شريطة أن تكون في أماكن مستدامة ليست خطرة

خاصة أنها ممثلة في الغرف المركزية على مختلف المحافظات بما يساعدها من التنبؤ المبكر والجاهزية للانطلاق حال وقوع مكروه

قال أحمد علي ، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير ، إن مؤسسته متواجدة على الأرض لإغاثة أهالي أسوان المتضررين من جراء موجة الطقس السيئ والسيول منذ اليوم الأول كون مؤسسته تبدأ الاستعداد لمخاطر السيول منذ شهر سبتمبر، خاصة أنها ممثلة في الغرف المركزية على مختلف المحافظات بما يساعدها من التنبؤ المبكر والجاهزية للانطلاق حال وقوع مكروه.

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” قائلا: “كان عندنا تنبؤ منذ شهر سبتمبر بالطقس السيئ في أسوان وحلايب وشلاتين ورأس غارب، وبالتالي تم تغذية مخازن مؤسسة مصر الخير بالسلع الغذائية والبطاطين والكبريت والشمع تحسبًا لانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الأفران المتنقلة في حال تقطع الطرق”.

مشددًا أن الجهود الميدانية موجودة ومتوافرة عبرة ثلاثة محاور الأول هو توفير إعاشة من مأكل ومشرب للأسر المتضررة بعد سقوط منازلها والثانية تشمل من غادروا منازلهم خشية سقوطها وتهدمها، وإذا استطاع العودة إليه تقدم مخازن مؤسسة مصر الخير سلعا غذائية لتلك الأسر تكفيهم لمدة أربعة أو خمسة أيام حتى يستطيع ممارسة حياتهم الطبيعية بعد كشط المياه من الشوارع”.

أما المرحلة الثالثة فتشمل المنازل المهدمة التي أسقطتها السيول، وتلك المرحلة تتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان بغية التباحث حول آلية التدخل السريع لإعادة إعمار تلك المنازل المهدمة أو المضررة جزئيا في أماكن مستدامة لا تعرض حياتهم للخطر مجددًا.

ولفت إلى أن مؤسسته طرحت للمتبرعين سهما لمساعدة أهالي أسوان ممن تعرضوا للإضرار لإغاثتهم قائلاً: “السهم بقيمة 500 جنيه عبر حساب 100100 وسيتم التنسيق مع محافظ الإقليم بعد تخصيص الأرض المناسبة التي سيعاد عليها بناء المنازل المتضررة مجددا.