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مؤسسة مشكاة نور تحول كرنفال الفرحة ببورسعيد لمبادرة توزيع كعك العيد

بالتعاون مع محافظة بورسعيد
أماني العزازي 7:36 م, الأربعاء, 12 مايو 21 7:36 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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تنظم مؤسسة مشكاة نور، بالتعاون مع محافظة بورسعيد غدًا أول ايام عيد الفطر المبارك كرنفال الفرحة، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس إدارة موسسة مشكاة نور.

توزيع كعك العيد على الأسر المحتاجه

ويعد الكرنفال ثانى احتفال تقيمه مؤسسة مشكاة نور للعام الثاني على التوالي بعنوان مبادرة (كرنفال الكحك).

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وأكد بيان صادر عن محافظة بورسعيد أنه نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في عدم إقامة أي احتفال، تقوم المؤسسة بالتعاون مع محافظة بورسعيد بشراء أطنان من الكعك من الأسر المنتجة دعمًا لهم وإهدائها للأسر رقيقة الحال في ضواحي المحافظة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

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يُذكر أن هذه المبادرة بدأت العام الماضي 2020 في محافظة بورسعيد- ثم انتشرت في مختلف المحافظات، وتم تنفيذها بمحافظات الإسماعيلية، سوهاج، قنا والأقصر وغيرها.

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بقلم أماني العزازي

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