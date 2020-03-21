مؤسسة مستشفى 25 يناير تبدأ حملة تعقيم بقرية الشبراوين (صور)

قالت المؤسسة إنها توفر أدوات النظافة والتعقيم للجهات التي يتردد عليها جمهور من المصالح الحكومية وذلك حفاظاً على صحة آهالينا، بحسب البيان

بدأت مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير اليوم تنفيذ حملة شاملة لتعقيم الوحدة الصحية والمدارس ومركز الشباب والمساجد وكل المنشآت الحكومية بقرية الشبراوين بمحافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع المسئولين عن تلك الجهات، بحسب بيان.

وأكدت أن فريق عمل المؤسسة انتهى من تعقيم المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك الوحدة الصحية ومركز شباب الشبراوين وعدد من المساجد الرئيسية.

وأضافت أنها ستستكمل غداً حملة التعقيم لتشمل مكتب البريد والشئون الاجتماعية والجمعية الزراعية وباقي المساجد والمعهد الديني وغيرها من المصالح الحكومية.

وقالت المؤسسة إنها توفر أدوات النظافة والتعقيم للجهات التي يتردد عليها جمهور من المصالح الحكومية وذلك حفاظاً على صحة آهالينا، بحسب البيان