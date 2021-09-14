مؤسسة «مؤمنة كامل» تستمر في دعم مستشفى قصر العيني

للمساهمة في عدد من مبادرات دعم وتمكين القطاع الصحي والأسر الأكثر استحقاقاً، فضلاً عن استمرارها في دعم بعض مستشفيات قصر العيني.

أكدت مؤسسة مؤمنة كامل، الشريك المجتمعي لمعامل المختبر التابعتين لشركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH – الرائدة والمتخصصة في تقديم باقة متكاملة من خدمات التشخيص الطبي فائقة الجودة في كل من مصر، والأردن، والسودان، ونيجيريا – عن مساهمتها في عدد من مبادرات دعم وتمكين القطاع الصحي والأسر الأكثر استحقاقاً، فضلاً عن استمرارها في دعم بعض مستشفيات قصر العيني.

يأتي ذلك في إطار إيمان المؤسسة بأهمية مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تُحدِث تأثيراً مستداماً في المجتمع وحياة الفرد الاجتماعية والصحية والاقتصادية،

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس مجلس إدارة معامل المختبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤمنة كامل: “أخذت المؤسسة على عاتقها العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تؤثر بفاعلية في المجتمع المصري، ومنها دعم بعض أقسام مستشفيات قصر العيني، حيث بدأنا في دعم مركز قصر العيني لأمراض الكلى منذ عام 2019 عبر تزويدهم بالفلاتر والمعدات الطبية”.

وأضافت: “ساهمنا في توفير أكثر من 9000 جلسة غسيل للكلى، مضيفةً أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية أوسع ورؤية كاملة لدى المؤسسة التي تعمل من أجل الارتقاء المجتمعي والإنساني”.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH، الشركة المالكة لمعامل المختبر: “تتبنى مؤسسة مؤمنة كامل ومعامل المختبر مجموعة من القيم التي تهدف إلى تحقيق الصحة والسعادة لكافة أفراد المجتمع، التي تهدف إلى تحقيق جودة العلاج والتمكين الاقتصادي للأكثر احتياجاً من أفراد المجتمع”.

أشارت إلى أن شركة IDH تحظى بمكانة رائدة مدعومة بخبرات متضافرة تربو على 40 عامًا في مجال خدمات التشخيص الطبي، وهذا ما يمكن المؤسسة والشركات التابعة لـ IDH بتقديم دور فعال يجعل منها شريكاً في التنمية والتدريب والتطوير، لما لها من تأثير كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا”.