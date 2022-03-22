مؤسسة كوكاكولا وأهل مصر للتنمية يتعاونان لتوصيل مياه الشرب إلى 10 آلاف مواطن بالصعيد

انطلاقًا من توجهات الدولة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة حياة كريمة، أعلنت كل من مؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة كوكاكولا للتنمية المستدامة بالتعاون مع محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، إتمام التعاقدات وتنفيذ وصلات مياه شرب نقية للحالات المستحقة التي تمت دراسة حالتها بواسطة مديريات التضامن الاجتماعي مع المؤسسة.

يهدف المشروع إلى توصيل خدمة مياه الشرب إلى منازل الفئات الأكثر احتياجًا، وقد تم التعاقد وبدء التنفيذ في 590 منزلًا بمحافظة قنا، و103 بأسيوط، و85 بسوهاج، و451 بالأقصر و958 بأسوان بإجمالي 2187 حالة لتخدم في المتوسط عدد 10000 مواطن بتكلفة تتخطى 6.5 مليون جنيه.

كما تم التعاون مع مؤسسة نساء الجنوب وجمعية تنمية المجتمع بالناصرية في محافظة أسوان لعمل دراسات الحالة وتركيب وصلات مياه الشرب للحالات الأكثر احتياجًا بقرى مراكز إدفو 168 حالة و مركز أسوان 371 حالة وقرى مركز كوم أمبو 419 حالة.

أكدت د. هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن المؤسسة تحرص دائمًا على المشاركة في المشروعات التي تدعم المناطق النائية، خاصة أن وصول المياه النقية لهذه المناطق سيعمل على تحسين وتلبية أبسط احتياجات هذه الأسر، والحد من آثار حوادث الحروق ومقاومتها حال وقوعها، فطبقًا للإحصائيات يوجد 90% من حوادث الحروق تظهر في المناطق الأشد احتياجًا والتي تعاني نقص الخدمات.

قالت أ. نيفين المسيري، الرئيس التنفيذى لمؤسسة أهل مصر للتنمية، إن هذه الشراكة ليست الأولى من نوعها من جانب المؤسسة؛ وذلك لإيماننا بضرورة توفير احتياجات الفرد الأساسية ليتمتع بحياة آمنة خالية من أي حوادث قد تؤثر عليه سلبًا، وتماشيًا مع دور الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومبادرة “حياة كريمة”.

وصرح أ. معتز عبد الرحمن، مدير عام شركة كوكاكولا، أثناء لقائه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأن المشروع يأتي تأكيدًا لالتزام الشركة تجاه المجتمع وإيمانًا بدورها في المساهمة مع الحكومة والشركاء المختلفين في تحسين جودة حياة سكان المناطق الأكثر احتياجًا،

موضحًا أن المبادرة تندرج تحت منصة “جميعًا” “JAMII” للاستدامة في أفريقيا، والتي أطلقتها كوكاكولا في شهر يناير، لتركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الاستدامة بالقارة الإفريقية.

وتعمل المنصة على جذب الشركاء لها من أجل الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع بالنسبة للفئات المستهدفة، وذلك في ثلاثة محاور، وهم : الإشراف على استخدامات المياه، التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وإدارة المخلفات. والتي تأتي تماشيا مع مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في السياق نفسه وجه الشكر إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه للمبادرة، كما أشاد بالجهود التي بذلتها مؤسسة أهل مصر في إنجاح المشروع، معربًا عن اعتزازه بالشراكة بين كوكاكولا والمؤسسة وتطلعه للمزيد من التعاون مستقبلًا لخدمة سكان المناطق الأكثر احتياجًا.