مؤسسة فودافون مصر تسلم «مرسال» 11.8 مليون جنيه تبرعات حملة أغلى كارت شحن في مصر

وقَّع مذكرة التفاهم، اليوم الأربعاء، المهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، وهبة راشد مؤسس مرسال الخيرية، وذلك بمقر شركة فودافون مصر.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، مقر شركة فودافون لتسلم التبرعات التي جمعتها حملة أغلى كارت شحن في مصر،

والتي تم إطلاقها خلال شهر مايو الماضي، ولقيت تفاعلًا ضخمًا من المجتمع؛ وخاصة عملاء فودافون، إيمانًا بالدور الخيري والتنموي التي تقدمه مرسال.

وقد بدأت حملة “أغلى كارت شحن في مصر” بتبرع فتاة صغيرة بكارت شحن فودافون بقيمة 10 جنيهات بهدف المساهمة في حضانات الأطفال التي تدعمها مؤسسة مرسال،

ونجحت الحملة في جمع 11.8 مليون جنيه، منها 7.4 مليون جنيه مقدمة من شركة فودافون مصر، كتبرع منها بما يعادل قميه مبلغ التبرعات المجمَّعة للحملة،

موزعة بين تبرع نقدي من شركة فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع بقيمة 3.5 مليون جنيه لشراء حضانات جديدة ومستلزماتها مجانًا للأطفال المبتسرين بالعيادة الطبية.

بالإضافة إلى التبرع لتحمل تكاليف خدمات رقمية متنوعة تدعم التحول الرقمي لمؤسسة مرسال، بما يعادل 3.9 مليون جنيه سيتم توزيعها بين خدمات رسائل قصيرة بقيمة 3.5 مليون جنيه، واستشارات رقمية بما يعادل 500 ألف جنيه، وما يعادل مليون جنيه لخدمات العلاقات العامة.

كما ستتم إضافة خدمة التبرع لمؤسسة مرسال على فودافون كاش لإتاحة التبرع المباشر من العملاء، وعلى برنامج يلا شارك- وهو برنامج تطوعي تابع لشركة فودافون مصر لتنمية الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية؛ بهدف توفير عدد أكبر من قنوات التبرع للمؤسسة لضمان الوصول لكافة شرائح المجتمع، وبجانب تبرعات فودافون؛ نجحت الحملة في جمع 4.4 مليون جنيه من أفراد ومؤسسات لصالح حساب جمعية مرسال.

وسبق أن أطلقت مؤسسة مرسال حملة خيرية موسعة، خلال شهر مايو الماضي، تحت شعار “أغلى كارت شحن في مصر”،

وذلك عن طريق إجراء مزاد خيري على كارت الشحن التي تبرعت به الفتاة الصغيرة لصالح المؤسسة، وأعلنت شركة فودافون مصر وقتها التبرع بنفس قيمة مبلغ التبرع النهائي من الحملة؛ مساهمةً منها في دعم أنشطة مؤسسة مرسال الخيرية.

في هذا الصدد أعرب المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر، عن سعادته بهذا التعاون، ونجاح حملة “أغلى كارت شحن في مصر” في تحقيق أهدافها، والإقبال الكبير من المشاركين في الحملة،

لافتًا إلى أن مؤسسة فودافون مصر وشركة فودافون مصر قررتا التبرع بمبلغ مساوٍ لما تم جمعه خلال الحملة، في إطار سعيها الدائم للمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، ولا سيما في مجال الخدمات الطبية؛ إيمانًا من الشركة بدورها المهم في تنمية المجتمع في جميع المجالات.

من جانبها قالت هبة راشد، مؤسس مرسال الخيرية، إن حملة “أغلى كارت شحن في مصر” حققت أكثر من التوقعات، وأعربت عن سعادتها بالدعم الكبير الذي لقيته هذه المبادرة من جانب الجميع،

وتوجهت بالشكر لشركة فودافون مصر ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع على رعايتها لهذه الحملة والتبرع من خلالها لصالح المرضى،

مشددة على أن التعاون ممتد لما هو أكثر من ذلك، حيث تشارك فودافون مصر خبرتها الرائدة بصفتها من أكبر الشركات في مجال التحول الرقمي، في تزويد مؤسسة مرسال الخيرية بالخدمات الرقمية والاستشارات، التي تمكننا من توسيع أنشطتنا والوصول إلى المزيد من المستفيدين.

يُذكر أن مرسال هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح تعمل في مجال الصحة، تسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بجودة عالية لكل من يحتاج إليها،

كما تسعى لنشر الثقافة والتوعية الطبية في مصر والوطن العربي، وتهدف إلى دعم النظام الصحي العام القائم، لتوفير كل الخدمات الصحية من خلال شبكة من الأطباء والمستشفيات المتعاقدة مع مؤسسة مرسال.