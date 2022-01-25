مؤسسة ساويرس وبنك الإسكندرية ينظمان أول معرض فني للأطفال المهمشين

أعلنت كل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية عن تنظيم وإقامة معرض فني بعنوان “احلم”، بالشراكة مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري وجاليري أوبونتو، بهدف رفع الوعي المجتمعي لبعض القضايا الملحة المتعلقة بالأطفال المهمشين في مصر، وتمكين الأطفال من خلال الفن كوسيلة للتعبير الإبداعي واكتشاف الذات.

وأضاف بيان صادر عن المؤسسة، أنه يتم افتتاح المعرض في جاليري تاون هاوس بوسط البلد 13 فبراير المقبل، ويستقبل الزوار بدءا من 14 إلى 19 فبراير 2022.

ويأتي المعرض المقام نتاج 96 ورشة عمل، في مجالات الرسم وصناعة المكرمية، بمشاركة 274 طفلا من مختلف المؤسسات ومنها مؤسسة أبناء الغد “بناتي”، ومنظمة ساموسوسيال إنترناشيونال، وجمعية حماية البيئة من التلوث، ومؤسسة علمني، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيئة إنقاذ الطفولة.

وفي هذا الإطار صرحت أوليفيا فرحات، منظمة المعرض، “يهدف المعرض إلى رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الملحة في مجال تمكين الأطفال المهمشين، ودمجهم في المجتمع، وتعزيز الجانب الفني والإبداعي لديهم، نحن فخورون بالنتائج التي وصل إليها الأطفال، ونأمل أن يساهم هذا المعرض في قدرتهم على رؤية المستقبل بصورة أفضل كي يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم”.

أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس:” إن اهتمام المؤسسة بالأطفال يعد أحد الركائز الأساسية لخطتها التنموية، حيث إن تمكين المجتمعات لا يتحقق إلا من خلال تمكين حقيقي للأم والطفل في المقام الأول، لذا حرصت المؤسسة بالتعاون مع شركائها أن تتضمن تدخلاتها تركيزاً خاصاً على تنمية المهارات الحياتية للأطفال، وتعزيز وغرس القيم الإيجابية من خلال الرياضة والفنون، مما يجعل هذا المعرض استكمالا لجهود المؤسسة في دمج وتمكين الأطفال المهمشين”.

وأشارت ليلي حسني، رئيس قطاع المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية: “نعتز دائماً بشراكتنا مع مؤسسة ساويرس نحن سعداء لتوسيع هذه الشراكة، والتي تهدف إلى المساهمة في المجتمعات التي نعمل بها من خلال معالجة الجوانب الاجتماعية المختلفة، ومن بين أهم القضايا التي يؤمن بها كل من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس هي تمكين الأطفال بلا مأوي والمهمشين وزيادة الوعي بأهمية تحسين سبل معيشتهم، فضلاً عن تزويدهم بالرعاية الصحية العادلة والتعليم الراسخ وفرص العمل المستقبلية، حيث تعد تلك القضية كأحد أولويات الدولة ايضاً”.

يتزامن هذا المعرض مع احتفال مؤسسة ساويرس بمرور 20 عاماً على تأسيسها من قبل عائلة ساويرس، قامت خلالها المؤسسة بدعم أهم القضايا المتعلقة بالأطفال المهمشين في مصر، ومن بينهم أطفال المجتمعات الفقيرة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال بلا مأوى، وأطفال اللاجئين في مصر.