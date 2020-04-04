مؤسسة ساويرس للتنمية تتبرع بـ100 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

قرر مؤسسو وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، والمهندس ناصف ساويرس، وبتوجيه من يسرية لوزا – ساويرس، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة، وصل “المال” نسخه منه، أنه تقرر توجيه مبلغ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية والأسر الأكثر احتياجَا، و60 مليون جنيهًا لدعم الجهود الحكومية الاحترازية، بالتعاون مع وزاراتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الإسهام في تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية للشعب المصري في تلك الأوقات غير المسبوقة.

وكخطوة أولي في خطة الحماية الاجتماعية، بدأت مؤسسة ساويرس في دعم مبادرات الإغاثة السريعة، والعمالة اليومية التي تقع في أعلى قائمة المتضررين من هذة الأزمة، حيث تضمنت المرحلة الأولى من خطة العمل إسهام المؤسسة في دعم 60 ألف أسرة مصرية؛ من خلال مبادرة “تحدي الخير” التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار “العمالة اليومية مسؤولية.

كما تشمل أيضا التكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة من خلال مبادرة مؤسسة صناع الحياة “الناس لبعضها”، و كذلك 10 آلاف أسرة من خلال مبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية “حماية” لدعم 10 آلاف أسرة متضررة، بحسب بيان المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن المرحلة الأولى تضمنت أيضًا، تبرع المؤسسة بمبلغ مليون جنيه لدعم العمالة اليومية بالقطاع السياحى في محافظة أسوان، ومليون جنيه لشراء معدات وتجهيزات طبية لوزارة الصحة والسكان.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن توجيه 60 مليون جنيه لتعزيز الجهود الاستباقية لوزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا، ودعم مبادرة جمعية الهلال الأحمر المصري “استجابة”، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للفئات المتضررة في دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال، و تجهيز فرق الإغاثة العاجلة والتعقيم، وكذلك توفير الإمدادات الطبية اللازمة والمساهمة في التقصي عن الحالات في القرى الفقيرة والنائية بالمحافظات المصرية.

ويأتي هذا الدعم كجزء من رؤية ورسالة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تأسست في عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس، كواحدة من أوائل الجهات الوطنية المانحة التي تصدت للعديد من القضايا الهامة التي يواجهها المجتمع المصري كقضايا الفقر، البطالة، الصحة، التعليم.

وعلى مدار 20 عامًا، نجحت المؤسسة في تقديم العديد من المبادرات والبرامج الريادية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، من أجل تمكين الفئات الأكثر احتياجا و تهميشا.