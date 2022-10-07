مؤسسة ساويرس تطلق أول مدرسة دولية للثانوية العامة بالجونة

نظمت مؤسسة ساويرس مؤتمرا للإعلان عن تفاصيل تدشين أول مدرسة دولية غير هادفة للربح بالجونة.

وقالت نورا سليم، عضو مجلس الأمناء، والمدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، الإعلان عن صرح تعليمي جديد في مدينة الجونة أول مدرسة تقدم تعليم على مستوى عالمي لطلاب الثانوية العامة.

ونوهت إلى أهمية التعليم في تنمية المجتمعات للغة إلى أن مؤسست ساويرس 40 مدرسة و 60 حضانة على مستوى الجمهورية.

وقالت إن المؤسسة ترعى تطوير مهارات التعليم، وتدعم تقديم المنح التعليمية لغير القادرين.

وأضافت بيتر صليبة مدير المدرسة، أول مجموعة تضم ٦٠ طالبا وطالبة، دفعة التخرج ٢.٢٨، سنحقق حلمنا معنا الطلاب والأساتذة ومجلس الأمناء، نجاح تلك الكلية قائم على الجهود الجماعية.

وأشار صليبة إلى أن أسرة ساويرس أخذت على عاتقها تأسيس تلك مدرسة الدولية التي ستساهم في مصر أفضل.

واستكمل صليبة: جئت إلى مصر لأني مؤمن بقوة التعليم في التأثير على مسار حياة الناس، التعليم ليس فقط تطوير المعايير، وإنما دعم الطلاب لاكتشاف ذاتهم.

واستكمل أن المدرسة المزمع تدشينها لن تدعم فقط الطلبة ولكن الخريجين وزملائهم.