مؤسسة دولية: مصر هي أحد الخيارات المتاحة أمام العالم لاستثمار أموالهم

مشيرة إلى أن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا كوفيد 19

أشارت مؤسسة “إنترناشونال فاينانس ريفيو” الرائدة في مجال أبحاث أسواق المال في العالم، إلى أن النجاح الذي حققته مصر في طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الاسبوع الماضي، والاقبال الكبير على شراء هذه السندات، أثبت أن مصر هي أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين في العالم لإستثمار أموالهم في ظل الأوضاع والظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأوضحت إنترناشيونال فاينانس ريفيو في تقرير لها اليوم، أن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا كوفيد 19 ، وذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكي أمس الخميس من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم في الاقتصاد المصري.