مؤسسة دولية : على البنوك المركزية رفع الفائدة فوق المستويات الحيادية لتهدئة الطلب

حذر رئيس بنك التسويات الدولية من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة كوفيد-19 العولمة إلى الوراء، بحسب وكالة رويترز.

60 % تقريبا من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم

ويعني الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60 % تقريبا من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم على أساس سنوي فوق 5 %، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، في حين أنه فوق 7% في أكثر من نصف العالم النامي.

حقبة تضخمية جديدة

وقال اوجستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، أمس الثلاثاء “إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة.”

وأضاف: “نحتاج للانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري.. إذا كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها”.

وأشار كارستنز إلى أن توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى أن التضخم فوق 4.5 % في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين وفوق 3.5 % في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى.

رئيس بنك التسويات الدولي: يجب رفع الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية

وقال: “في الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب”.

وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلا “المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية.”

“كثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات في جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر.”

مسؤولة أمريكية : زيادات أسعار الفائدة الهادفة لخفض التضخم ستبطئ النمو الاقتصادي

على صعيد آخر، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالى في سان فرانسيسكو أمس الثلاثاء إن زيادات أسعار الفائدة الهادفة لخفض التضخم ستبطئ النمو الاقتصادي لكنها لن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وأضافت أن البنك المركزي الأمريكي يمضي في مسار نحو زيادات في أسعار الفائدة.

وأبلغت دالي اجتماعا في سياتل أنها لا تتوقع تباطؤ كبيرا في الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقالت أيضا إن مجلس الاحتياطي الفيدرالى قد يبدأ خفض ميزانيته العمومية في وقت مبكر ربما في اجتماعه في مايو.

وأضافت أنها لا تتوقع أن الاقتصاد الأمريكي سيسقط في الركود، مضيفة أن النمو سيتباطأ لكنها تتوقع أن التباطؤ سيستمر فترة قصيرة.

وقالت دالي “أنا لا أتوقع أننا سنسقط في الركود”، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من “الزخم” في الاقتصاد.