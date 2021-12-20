مؤسسة خليجية تنوى شراء 75% من «جلوبال إنفيست» المالية

تنوى مؤسسة خليجية تعمل فى مجال الأوراق المالية والاستثمار، التقدم للاستحواذ على %75 من رأسمال شركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية.

فاروق: المفاوضات بدأت منذ فترة وإغلاق الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل

كشف محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المفاوضات بين الأطراف المختلفة بدأت منذ فترة؛ ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل.

فيما قالت مصادر مقربة من الملف إن الشركة الخليجية تعمل فى قطاع الأوراق المالية، ولها خبرات طويلة فى مجال منصات التداول الإلكترونى، ولديها منافذ للتداول فى الأسواق الخليجية والدولية، وترغب فى اختراق السوق المصرية.

ونوهت المصادر بأن رأسمال “جلوبال إنفيست” يبلغ 10 ملايين جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %10 لرجل الأعمال سمير العلايلي، ومثلها لمحمد فاروق مسعود، والباقى مملوك لمساهمين أفراد وأحد مكاتب المحاسبة المحلية.

وأشارت إلى أن الشركة الخليجية بدأت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها لإتمام الصفقة وفقا لتشريعات سوق المال المصرية؛ يعقبها شراء حصة مكتب المحاسبة ومساهمين أفراد.

وأوضحت المصادر أن «جلوبال إنفيست» تملك رخصا لكل أنظمة التداول المطبقة والمعمول بها فى البورصة المصرية، ومنها الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار؛ بخلاف تملكها فروعا فى القاهرة والإسكندرية.

وخلال أول 10 شهور من العام الجارى احتلت «جلوبال إنفيست» المرتبة 46 بين شركات السمسرة وفقا لتعاملاتها فى البورصة، بعدما سجلت قيم تداول قاربت 2.4 مليار جنيه ضمنت لها حصة سوقية %0.3.