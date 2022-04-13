وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لمؤسسة حياة كريمة على دورها المجتمعى الفاعل والمساهمة بعدد 8 آلاف كرتونة رمضانية للمحافظة ، ضمن كراتين المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر رمضان الكريم.

وكذلك الشكر للمتطوعين بها من محافظة مطروح على جهودهم مع حلول شهر رمضان الكريم فى توزيع وتسليم كراتين هدايا رمضان من المواد الغذائية للأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بأنحاء المحافظة ، والتى وصلت حتى الآن من جميع الجهات والمؤسسات المساهمة إلى نحو 20 ألف كرتونة للتخفيف عن أعباء المواطنين.

وأوضح عبد الرحمن الطباخ منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح أنه تمت تغطية كل المراكز والقري من خلال الدفعة الأولى للمؤسسة لمطروح بعدد ٨٠٠٠ كرتونة ضمن مبادرة المليون كرتونة ، بالإضافة إلى المشاركة فى توزيع كل الكراتين التى وصلت للمحافظة من المؤسسات الأخرى وعددها نحو 11 ألف كرتونه منعا للازدواجية وتحقيقاً للشفافية ووصول الهدية لجميع المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

حيث تم التوزيع وفقا لقاعده البيانات التي تم تنقيحها من خلال جميع الجهات المشاركة فى العمل الأهلي التنموي وبإشراك الجمعيات الأهلية بالمحافظة وبالتنسيق الكامل مع مجالس المدن والقري والتضامن الاجتماعي ومن خلال متطوعي مؤسسة حياة كريمة بكافة القري والمراكز،مع الحرص على الوصول إلى أبعد القري في السلوم وسيوة والحمام وتوصيل هدية الرئيس الي الأسر الأكثر استحقاقاً.