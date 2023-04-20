مؤسسة حياة كريمة بمطروح تنظم حفل إفطار بحضور المحافظ

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمطروح حفل افطار ،اليوم الثامن والعشرين من رمضان الكريم بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس وعمد مشايخ مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد والدكتور عبد الرحمن الطباخ منسق فرع المؤسسة بمطروح ومنسقي المراكز ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة ومتطوعى المؤسسة بمدن المحافظة وذلك بقاعة حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسي مطروح.

كما تضمنت الاحتفالية فقرة إنشاد دينى عرض فيلم عن جهود وفعاليات فريق عمل فرع المؤسسة بمطروح ،ثم عرض فنى بالتنورة.

كما قام محافظ مطروح بتكريم أكبر المتطوعين سنا بفرع المؤسسة بمطروح.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر على دعوة مشاركتهم الإفطار مشيدا بدور المتطوعين الحيوى في كافة الأنشطة في الوصول الى الأسر الأكثر إحتياجا سواء توزيع هدايا المواد الغذائيه او حصر طلبات التصالح لغير القادرين مع مشاركة اعداد كبيرة لهم دور مجتمعى حيوى، مؤكدا متابعته لكافة أعمال المؤسسة بمطروح ومنها توزيع عدد ٨٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم.