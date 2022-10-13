مؤسسة تايمز الإنجليزية تصنف جامعة قناة السويس «الرابعة» على الجامعات المصرية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول الجامعة على المرتبة الرابعة على جامعات مصر ضمن أفضل 1000 جامعة في 104 دولة بالعالم ، وفق ما أعلنته مؤسسة تايمز الٳنجليزية للتصنيف Times Higher Education أمس الأربعاء الموافق 12 أكتوبر، وبذلك تحافظ الجامعة على ظهورها العالمي في تايمز للعام الثامن على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم جاء في إطار سعي الجامعة الدائم نحو الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وإدراجها في أكبر عدد من أهم التصنيفات الدولية.

وقدَّم الدكتور ناصر مندور الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة قناة السويس؛ لجهودهم البحثية والأكاديمية التي تحفظ للجامعة مكانتها ضمن الجامعات العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف مؤسسة تايمز البريطاني للجامعات هو من أكبر التصنيفات حول العالم،

حيث تصدر المؤسسة تقريرًا تصنف فيه آلاف الجامعات حول العالم مرتبة حسب عدة معايير أكاديمية وعلمية، ويأتى التصنيف ليضم أفضل 1000 جامعة على 1799 جامعة بالعالم.

وتابعت الدكتورة سحر الشطوري، القائم بعمل مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن تصنيف التايمز يعتمد علي خمسة معايير رئيسة بنسب تقييم مختلفة، وهي: معيار التعليم (الطلاب والبيئة التعليمية، 30 %)، ومعيار البحث العلمي (الإنتاج البحثي والسمعة الأكاديمية، 30 %)، ومعيار الإستشهادات البحثية (تأثير الأبحاث علي المجتمع، 30 %)، ومعيار السمعة الدولية (حجم التعاونات الدولية، 7.5%)، وأخيرًا معيار المردود المادي من الصناعة والمجتمع (المساهمة فى نقل المعرفة، 2.5%).