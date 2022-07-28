 مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع «السويدي إليكتريك» لاستمرار تقديم المنح الدراسية للطلبة

وقعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتقديم منح دراسية للطلبة لدراسة تخصص الإلكترونيات الصناعية اليوم الخميس.

وقام بالتوقيع عن مؤسسة بنك مصر محمد الاتربي – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بالتوقيع عن مؤسسة السويدي أحمد السويدي – رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنك المركزي المصري وكلا المؤسستين.

وجاء توقيع هذا البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بمدى أهمية التعليم الفني وتأثيره على الكثير من المجالات الصناعية والبيئية والنهوض بالاقتصاد المصري.

ويهدف بروتوكول التعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك إلى رعاية 32 طالبا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية لدراسة تخصص الإلكترونيات الصناعية.

وتنقسم الدراسة إلى جزء عملي وجزء نظري – 20% دراسات نظرية و80% تدريب عملي في إطار خطة تدريبية ذات أهداف مهارية وذلك لصقل المهارات الفنية واكتساب مزيد من الخبرات العملية، كما يحصل الطلاب الذين يجتازون تخصص الإلكترونيات الصناعية على شهادتين: دبلوم وزارة التعليم والتعليم الفني، وشهادة الجدارات الألمانية المعتمدة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة – المستوى B.

ويأتي هذا البروتوكول استمرارا للتعاون الذى بدأ منذ 2020 بتقديم منح دراسية لنحو 40 طالبا لدراسة تخصص التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وتخصص التطبيقات الصناعية بمدرسة السويدي للتعليم الفني بالعاشر من رمضان.

وجدير بالذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تستهدف دعم برامج تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، وتمويل المنح الدراسية سواء بالمدارس أو الجامعات لتمكين الشباب من تطبيق الدراسة النظرية على الحياة العملية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، مما ينعكس إيجابا على النهوض بالمجتمع والاقتصاد المصري.

وتقوم مؤسسة بنك مصر ببناء العديد من الشراكات مع المؤسسات التي تهتم بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ حيث تمول منح دراسية بمراكز التعليم الفني المطورة يحصل فيها الطالب على شهادة من مصلحة الكفاية الإنتاجية أو وزارة التربية والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة أجنبية معتمدة استفاد منها 75 طالبا طوال سنوات دراستهم.

ويحرص بنك مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مؤسسته لتنمية المجتمع على دعم ومساندة قطاع التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي في مصر، وتوفير أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتقديم نموذجً إيجابي يحتذي به للنهوض بالمجتمع، حيث أن قيمنا وإستراتيجيات عملنا تعكس دائماً التزامنا بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.