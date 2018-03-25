مؤسسة بنك مصر توفر 21 جهاز غسيل كلوي لمستشفيات بالصعيد

سيد بدر:قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط والتي تم دعمها من المؤسسة بعدد 21 جهاز غسيل كلوي لخدمة المرضى غير القادرين بالإضافة الى كرسي متخصص لكل جهاز بحوالى 3 ملايين جنيه.حضر الافتتاح الدكتور، حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكت

سيد بدر:

قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط والتي تم دعمها من المؤسسة بعدد 21 جهاز غسيل كلوي لخدمة المرضى غير القادرين بالإضافة الى كرسي متخصص لكل جهاز بحوالى 3 ملايين جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور، حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور، أشرف الشاذلي رئيس وحدة الغسيل الكلوي، ولفيف من وكلاء ورؤساء الأقسام المختلفة بكلية الطب وممثلي بنك مصر.

كما قامت المؤسسة بافتتاح وحدة الآلام التداخلية بمعهد جنوب مصر للأورام الذي يعد المعهد التعليمي الوحيد بصعيد مصر وتم تجهيزها بحوالي 1.5 مليون جنيه

كما ساهمت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتجهيز كبسولات العمليات به بقيمة 10 مليون جنيه، وحضر الافتتاح السيد الدكتور/سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام والسيد الدكتور/ مصطفى الشرقاوى عميد المعهد السابق.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل

وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية،

كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)؛ ليظل دائما مثال يحتذى به لكافة المؤسسات في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع

ووصل ما تم إنفاقه من بنك مصر خلال العام المالي 2016/2017 نحو 351.4 مليون جنيه، كما وصلت تبرعات بنك مصر عن العام المالي الحالي 2017/2018 وحتى تاريخه إلى أكثر من 566.4 مليون جنيه.

