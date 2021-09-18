مؤسسة بلاستيك بنك تقوم بتنظيف 10 شواطئ في الإسكندرية للحد من التلوث البلاستيكي

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنظيف أطلقت مؤسسة بلاستيك بنك، بالتعاون مع شركة بانلاستيك مصر، وشركة GIG للتأمين، في مبادرة بيئية لتسجيل رقمًا قياسيًّا جديدًا بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بتنظيف أكثر من عشرة شواطئ في محافظة الإسكندرية خلال ساعتين فقط. وتنطلق تلك المبادرة الضخمة برعاية وزارة البيئة، وبمشاركة ما يزيد على 200 متطوع لجمع حوالي 3000 إلى 4000 كيلوجرامًا من المخلفات البلاستيكية تنقلهم المؤسسة إلى شركات إعادة التدوير.

تأتي هذه المبادرة بالتوافق مع إستراتيجية “بلاستيك بنك” للحد من التلوث البلاستيكي في نهر النيل وبحار مصر، فضلًا عن توعية المجتمع بأهمية التخلص السليم من البلاستيك، لتخدم بذلك 14 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك استكمالًا لمساعي بلاستيك بنك من أجل التوسع في المحافظات المصرية خارج القاهرة، حيث نظمت المؤسسة، خلال شهر سبتمبر الحالي، فعالية لتنظيف أحد شواطئ كفر الشيخ، بدعم من وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع شركة لافارچ مصر.

وتمكن أكثر من 50 متطوعًا من شباب المحافظة من تنظيف شاطئ مساحته 1 كم² في بلطيم، وجمع ما يوازي 20000 زجاجة بلاستيكية تتم إعادة تدويرها عن طريق منظومة مؤسسة بلاستيك بنك. وفي ختام الفعالية قدمت المؤسسة ندوة توعوية للمشاركين ليكونوا نواة لخلق حراك مجتمعي شامل.

وقال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، إننا “نفتخر، اليوم، بتحقيق هذا الإنجاز المشهود، ويسرنا توحيد قوانا مع مختلف الكيانات المعنية بمعالجة قضية التلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب في مبادراتنا، وذلك لخدمة استراتيجيتنا للتوسع في العديد من المدن المصرية ورفع الوعي بشأن الآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي، والتقدم الذي يمكننا تحقيقه من خلال تشكيل منظومة لجمع المخلفات وعمليات إعادة التدوير”.

عمرو القاضي: “بلاستيك بنك تتواجد حاليًّا في 4 محافظات مصرية ونستهدف الوصول إلى إجمالي 7 محافظات بنهاية العام الحالي”

وأوضح قائلًا: “بلاستيك بنك تتواجد حاليًّا في 4 محافظات مصرية وهي القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية وجنوب سيناء، فيما تستهدف المؤسسة الوصول إلى إجمالي 7 محافظات بنهاية العام الحالي”.

وأضاف: “تقدم بلاستيك بنك حل فعال لكل من التحدي البيئي الناتج عن المخلفات البلاستيكية مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الفقر والبطالة، لنساعد بذلك العالم على إنهاء تلوث المسطحات المائية بالبلاستيك بينما نحسن حياة المجتمعات القائمة على جمع المخلفات،

حيث نجحت المؤسسة مؤخرًا في ادخال جامعي القمامة تحت مظلة التأمين الصحي كجزء أساسي من الحوافز التي يحصلون عليها مقابل كميات البلاستيك المستعمل التي يجمعونها”.

يشار إلي أن بلاستيك بنك بدأت عملها في مصر من خلال افتتاح ثلاثة مراكز لجمع البلاستيك في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، والتي تسهم في خلق مجالات جديدة للعمل تضمن لجامعي المخلفات دخل ثابت لإعالة أُسرهم،

وتسعى بلاستيك بنك لتطوير منظومة تجميع بلاستيك تصل إلى 5000 طن سنويًّا بأيدٍ عاملة مصرية، مما يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل خلال عامان في قطاعات جمع المخلفات والنقل والمعالجة والتجارة وتصنيع معدات إعادة التدوير.

يُذكر أن بلاستيك بنك هي مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. تساعد شركة بلاستيك بنك العالم على إيقاف وصول البلاستيك للمحيطات مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛

كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية. كما يحصل جامعي المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعونها لتعينهم على المعيشة الكريمة.

كما تعمل بلاستيك بنك على مكافحة تشغيل الأطفال وتحويل القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.

وتعمل المنصة الرقمية الخاصة بمؤسسة بلاستيك بنك المدعومة بتكنولوجيا الـBlockchain على تأمين التعاملات الرقمية بالكامل، وتوفر تصورًا للبيانات في الوقت الفعلي، مما يتيح شفافية البيانات وإمكانية تتبع مصادر البلاستيك من التجميع حتى المراحل النهائية للتصنيع وذلك يتيح فرص للتوسع السريع و خلق منظومات لجمع مخلفات البلاستيك في جميع أنحاء الجمهورية. تُولد المواد المجمعة من جديد باعتبارها Social Plastic التي يمكن إعادة دمجها بسهولة في المنتجات والتعبئة كجزء من سلسلة التوريد ذات الحلقة المغلقة.

بلاستيك بنك هي مؤسسة كندية، وتم تأسيسها على يد ديفيد كاتز في مارس 2013، آملًا أن يتحد بليون شخص على خلق قيمة مادية للمخلفات البلاستيكية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد محدودي الدخل بالدول التي تفتقر مرافق إدارة المخلفات. تعمل مؤسسة بلاستيك بنك حالياً في الفلبين وأندونيسيا والبرازيل ومصر، مع خطط للتوسع في كولومبيا وفيتنام في السنوات القليلة المقبلة.

