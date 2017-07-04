مؤسسة الوليد للإنسانية ومصر الخير تطلقان المرحلة الثانية من مشروع سترة

بدور إبراهيم: تطلق مؤسسة مصر الخير و مؤسسة الوليد للإنسانية يوم الأحد 9 يوليو 2017، المرحلة الثانية من مشروع "سترة" والذي يستهدف تحسين الحالة المعيشية لأكثر من 10 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية في قرى ومدن معظم المحافظات المصرية عن طريق بناء وحدات سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف على مدار 10 سنوات بمع

بدور إبراهيم:

تطلق مؤسسة مصر الخير و مؤسسة الوليد للإنسانية يوم الأحد 9 يوليو 2017، المرحلة الثانية من مشروع “سترة” والذي يستهدف تحسين الحالة المعيشية لأكثر من 10 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية في قرى ومدن معظم المحافظات المصرية عن طريق بناء وحدات سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف على مدار 10 سنوات بمعدل 1000 وحدة سكنية في العام الواحد.





وكانت مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية قد إنتهيا من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتستعدان لبدء العمل فى المرحلة الثانية.

يعد مشروع “سترة” أكبر مشروع تنموي داخل جمهورية مصر العربية ويهدف إلى تغيير حياة المستحقين من خلال إعادة تأهيل مساكنهم بالشكل الذي يوفر المقومات الأساسية لحياة كريمة وصحية، وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية ملف التنمية بشكل مستدام الأمر الذي سيحقق نتائج فعالة على أرض الواقع من خلال العمل مع مؤسسات الدولة على حل المشاكل والقضايا الاجتماعية الاكثر حيوية أو ذات البعد القومي.

مشروع “سترة” هو باكورة التعاون البناء بين مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والعربية وكلاً من وزارات الإسكان والمرافق والتضامن، والتنمية المحلية وهو ما يؤكد فاعلية التعاون المشترك بين القائمين على العمل المدني على مستوى الجمهورية والوطن العربي من جهة والقطاع الحكومي من جهة أخرى.

والجدير بالذكر أنه تم دعم 1000 أسرة خلال المرحلة الأولى للمشروع والتي استهدفت محافظات المنيا وسوهاج وبنى سويف على أن تتناول المرحلة الثانية أكثر من 8 محافظات على مستوى الجمهورية.