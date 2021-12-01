طاقة

مؤسسة النفط في ليبيا: صافي إيرادات أكتوبر بلغ 1.9 مليار دولار (جراف)

صعود الإيرادات للشهر التالي على التوالي
حسين القباني 11:05 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:05 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط في لبيبا الأربعاء أن صافي إيرادات شهر أكتوبر للعام 2021م 1,907,660,046.91دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات .


وأوضحت المؤسسة في بيان أن إيرادات النفط الخام وصلت 1,853,176,198.98دولار أمريكي ، في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات الى 34,318,773.80 دولار امريكي.


في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات في المنتجات النفطية مستوى 18,186,629.55 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات الى 1,978,444.58 دولار امريكي ووصلت الإيرادات المحققة باليورو مستوى 3,935,191.04 يورو فقط لاغير .

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وفي هذا الصدد علق المهندس مصطفى صنع الله مدير المؤسسة قائلاً : “صعود الايرادات للشهر التالي على التوالي يُعد ” مؤشراً ايجابياً “.

وأضاف: “معدلات الأسعار الحالية تمكننا من تحقيق افضل الإيرادات المتاحة و إنني متفائل بمستقبل الاقتصاد الليبي للقادم من الشهور ، إلا ان إستمراره مرتبط إرتباط شرطي باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب”.

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وتابع: “هذا يقودني الى القول أنه “لايمكنني التحدث اليوم عن الايرادات بمعزل عن مايتعرض له قطاع النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة “ .


يُذكر أن إيرادات شهر اكتوبر لاتتضمن الاتاوات والضرائب، وفق البيان.

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بقلم حسين القباني

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