مؤسسة الكبد: تعاون الصحة والمجتمع قضى على فيروس سي

ياسمين فوازترأس الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب احتفالية اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، بمقر مستشفى الكبد المصرى بشربين.وقال شيحة فى كلمته إن احتفالية هذا العام لها طابع خاص بعد شفاء المليون ونصف مريض بفيروس سى الذين يعلمون إصا

ياسمين فواز

ترأس الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب احتفالية اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، بمقر مستشفى الكبد المصرى بشربين.

وقال شيحة فى كلمته إن احتفالية هذا العام لها طابع خاص بعد شفاء المليون ونصف مريض بفيروس سى الذين يعلمون إصابتهم، وتخلصهم من شبح المرض بالالتهاب الكبدى الفيروسى سى، مؤكدًا استمرار المؤسسة فى اكتشاف مرضى آخرين ممن يجهلون إصابتهم حتى تصبح الفيروسات الكبدية فى مصر تاريخ يروى وليس واقعًا.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى إلى أن مصر تعتبر قصة نجاح عالمية فى مكافحة فيروس “سى” بتعاون وزارة الصحة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الكبد المصرى أصبحت من المؤسسات الرائدة فى علاج الفيروسات الكبدية على مستوى العالم.

وأكد شيحة أن احتفالية اليوم تبث مباشرة فى كل دول العالم عبر موقع التحالف العالمى للالتهاب الكبدى لنقل قصة النجاح المصرية.

وتحتفل مؤسسة الكبد المصرى اليوم باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وعدد من قيادات المحافظة، والدكتورة آمال مختار المدير الإقليمى للتحالف العالمى للالتهاب الكبدى، ووفد من علماء المركز القومى للبحوث، تحت شعار “معًا للقضاء على الالتهاب الكبدى.. لا للفيروسات الكبدية”.