مؤسسة الكبد المصرى تعالج 3 آلاف مريض أورام كبد

أحمد صبرى صرح الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، بأن المؤسسة حققت إنجازا غير مسبوق فى مجال أورام الكبد بعلاجها ما يقرب من 3 آلاف مريض خلال ثلاث سنوات. وأكد شيحه أن 95% من حالات أورام الكبد…

أحمد صبرى

صرح الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى، بأن المؤسسة حققت إنجازا غير مسبوق فى مجال أورام الكبد بعلاجها ما يقرب من 3 آلاف مريض خلال ثلاث سنوات.

وأكد شيحه أن 95% من حالات أورام الكبد التى تم علاجها كان سببها الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى سى فى مقابل نسبة ضئيلة جدا ناجمة عن فيروس بى، مشيرا إلى أن أعمار المرضى تراوحت بين 40 إلى 70 عاما.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكبد المصرى أن أغلب المصابين بأورام الكبد من الرجال وفقًا للإحصائيات السنوية لمستشفى ومعهد أبحاث الكبد المصرى، فعلى سبيل المثال تم علاج 541 رجلا فى عام 2016 فى مقابل 140 سيدة فقط، و587 رجلا فى عام 2017 مقابل 187 سيدة، مشيرا إلى أن بعض حالات أورام الكبد تحتاج حقنا لأكثر من مرة أو مرتين، فضلا عن حاجتهم للمتابعة الطبية مدى الحياة.