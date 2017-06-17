مؤسسة الغرير تعتزم استثمار 1.1 مليار دولار في التعليم

أحمد الدسوقىتعتزم مؤسسة الغرير للتعليم، استثمار 1.1 مليار دولار عبر دعم أكثر من 15 ألف شاب عربى، خلال الـ 10 سنوات المقبلة.وقال عبد العزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، خلال مؤتمر صحفى عقده بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم السبت، إن التعليم هو أساس بناء المجتمعات، مؤك

أحمد الدسوقى

تعتزم مؤسسة الغرير للتعليم، استثمار 1.1 مليار دولار عبر دعم أكثر من 15 ألف شاب عربى، خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وقال عبد العزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، خلال مؤتمر صحفى عقده بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم السبت، إن التعليم هو أساس بناء المجتمعات، مؤكدًا أن المؤسسة تولى أهمية كبيرة لدعم التعليم فى مصر والعالم العربى.

ولفت إلى أن الدورة الأولى من البرنامج التى أطلقت عام 2016 شملت 43 طالباً من طلاب البكالرويوس والدراسات العليا، مشيرًا إلى أنه بحلول 2017 سيكون لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 100 طالب متميز ومستحق من مصر وجميع أنحاء العالم.

وتأسست مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم فى يوليو 2015، وتعد أحد أكبر المؤسسات الخيرية الممولة من القطاع الخاص فى العالم، وتهدف إلى توفير فرص تعليمية عالية المستوى للشباب الإماراتى والعربى المتفوق من ذوى الدخل المحدود.