مؤسسة الجود تطلق قافلتي مساعدات إغاثية لأهالي غزة تضم 20 شاحنة 

أطلقت مؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلتين مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

شملت القافلتان التي أرسلتها مؤسسة الجود 10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين ومياه لإغاثة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الأطفال والنساء والشيوخ، ويأتي هذا العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى وخطتها لتلبية احتياجات المستشفيات داخل قطاع غدة ومد يد العون للمتضررين من نقص الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها.

وتعد القافلتان التى أرسلتها مؤسسة الجود هي بداية لمزيد من قوافل الإغاثة التى تسعى المؤسسة الخيرية لإطلاقها حيث تستهدف إطلاق قافلة أخرى بإجمالى 20 شاحنة.

وأكدت مؤسسة الجود أن كل مؤسسات المجتمع المدني تقف جنبًا إلى جنب وعلي قلب رجل واحد مع مؤسسة الجود وذلك في إطار التحالف الوطني العمل الأهلي والذي يبذل كل مجهوداته على قدم وساق لوصول المساعدات لسكان قطاع غزة.

وأطلقت مؤسسة الجود الخيرية حملة للتبرع من أجل متضرري غزة على موقعها الالكتروني لتوسيع نطاق المساعدات.

يذكر أن مؤسسة الجود- مستشفى الناس هي مؤسسة خيرية لا تهدف إلي الربح تم تأسيسها عام 2015، تقوم بالعديد من الأنشطة لخدمة الأسر الأكثر استحقاقا، وتنقسم أنشطة مؤسسة الجود إلي الرعاية الطبية والإطعام والإعانات الشهرية وغيرها.