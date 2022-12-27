مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية تتعاون مع جامعة أم القوين فى الإمارات

وقعت مؤسسة الجامعات الكندية المستضيفة لجامعتي تورونتو متروبوليتان (رايرسون سابقًا) وجزيرة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مذكرة تفاهم مع الكلية التطبيقية البريطانية (BAC) بجامعة أم القوين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بهدف التعاون البحثي والأكاديمي وتقديم خدمات متنوعة لطلاب تلك الجامعات في كل من مصر والإمارات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى صقل مهارات الطلاب وتدريبهم، وتنظيم بعثات التبادل الطلابي بين البلدين.

وكذلك توفير فرص العمل لخريجي أفرع الجامعات الكندية في القاهرة بالإمارات، وإجراء البحوث المشتركة وعدد من الأنشطة الأخرى.

كما تستهدف مذكرة التفاهم وضع تصور لإمكانية تطوير نموذج مبدئي مستدام للتطبيقات التجارية، والتعاون في المشروعات الفردية، وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف كلا الطرفين في مصر والإمارات.

وسيتاح لطلاب التخصصات العلمية الحصول على فرص للتدريس وأخرى تدريبية مدفوعة الأجر في المعامل العملية.

ويمكن توفير فرص التدريب لطلاب البكالوريوس في الجامعات الكندية في مصر من أجل الاستعداد للممارسة المهنية في المستقبل.

تسهيل الحصول علي تأشيرات الدخول والسكن في الإمارات

وطبقا لمذكرة التفاهم ، تيسر الكلية التطبيقية البريطانية، حصول طلاب جامعتي TMU و UPEI بالقاهرة على تأشيرات الدخول والسكن والانتقال في أم القوين، وسيتقاضى الطلاب أجرًا ماليًا نظير إسهاماتهم وخدماتهم المهنية.

حضر مراسم التوقيع بمقر مؤسسة الجامعات الكندية في مصر كلٌ من الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وكذلك يوسف بن حاتم البلوشي، نائب رئيس الكلية التطبيقية البريطانية، والدكتورة داليا محمود، المستشار التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والأكاديمي بالكلية.

وعن فرع جامعة تورونتو متروبوليتان بالقاهرة الدكتور روبرت أوت، العميد بالإنابة للكلية الإبداعية، والدكتور أحمد شاكر، العميد بالإنابة كلية الهندسة والعلوم المعمارية، وكلارا ريان، مدير برامج الدراسات العليا بفرع جامعة الأمير إدوارد بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الكلية التطبيقية البريطانية (BAC) ، تمنح درجة البكالوريوس في العديد من تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة تيسايد (TU) في المملكة المتحدة.

وتسعى الكلية التطبيقية البريطانية من خلال الاستثمار في المناهج الأكاديمية التطبيقية إلى تحقيق الأهداف المعرفية والتربوية المشتركة مع الجامعات الكندية.

واعتبر الدكتور مجدي القاضي، الشراكة فرصة للإسهام في تطوير التعليم الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال القاضي : “يسعدنا الترحيب بالطلاب العرب في حرمنا الجامعي الذي يحاكي بيئة التعلم الكندية ويتبنى مبادئها.

واستكمل القاضي أن الكلية التطبيقية البريطانية ستتيح فرصةً لطلابنا المصريين والدوليين للتدريب والعمل بالسوق الإماراتي.

جدير بالذكر أن فرع جامعة TMU بالقاهرة هو الأول من نوعه خارج كندا ومنطقة أمريكا الشمالية.

وتشمل الدراسة بهذا الفرع الكلية الإبداعية في تخصصات صناعة الأزياء، والإنتاج الإعلامي، والإعلام الرياضي.

وكذلك كلية الهندسة والعلوم المعمارية، وتضم أقسام الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكمبيوتر وقريباً هندسة الفضاء.

فيما يضم فرع جامعة الأمير إدوارد بالقاهرة كلاً من كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل تخصصات الميكاترونكس، والطاقة المستدامة، وهندسة الموارد الحيوي.

فضلا عن كلية علوم الكمبيوتر والرياضيات، وتشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال.

وكلية إدارة الأعمال، وتشمل تخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي، فضلاً عن ماجستير إدارة الأعمال في القيادة الدولية.