مؤسسة التمويل الدولية تُقرض «قنديل للصلب» 25 مليون دولار لدعم قدراتها التشغيلية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم، عن شراكة مع شركة قنديل للصلب في مصر لدعم القدرات التشغيلية والمالية للشركة على الصمود في مواجهة الأزمات، ودعم خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ومساعدة الشركة على خفض انبعاثات الكربون.

وسيساعد القرض الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 25 مليون دولار إلى شركة قنديل، وهي واحدة من كبرى شركات درفلة وطلاء الصلب المسطح في الشرق الأوسط وأفريقيا، على تلبية احتياجاتها المتزايدة من رأس المال العامل وتأمين المواد الخام الإضافية التي تحتاجها لإنتاج منتجات صلب عالية الجودة. كما ستقدم المؤسسة الاستشارات اللازمة لمساعدة الشركة على تطوير برنامج لإزالة الكربون للحد من انبعاثاتها الكربونية وتحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية بشكل عام.

تعد مصر أكبر دولة منتجة للصلب الخام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساهم صناعة الصلب بشكل رئيسي في الاقتصاد المحلي. كما تعتبر شركة قنديل للصلب واحدة من أكبر 10 شركات مصدرة للصلب في مصر، ولها علاقات تجارية مع أكثر من 40 دولة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. ويعمل بالشركة أكثر من 1000 موظف، وتساهم الشركة في تنويع الاقتصاد المصري، والصادرات، وتوفير بدائل للواردات.

ومن جانبه يقول عمرو قنديل، الرئيس التنفيذي للشركة: “تعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية بمثابة دفعة قوية لتحقيق النمو المستدام للشركة في المستقبل بهدف دعم خططنا التوسعية نحو زيادة الإنتاج من 500 ألف طن سنويا إلى 800 ألف طن بنهاية 2024، وهذا التمويل الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية وسط بيئة محلية وعالمية حافلة بالتحديات سيساعدنا على تعزيز تواجدنا ونمونا في أسواق التصدير بجانب أستمرارنا في تلبيه احتياجات سوقنا المحلي، مواكبين في ذلك توجهنا في مصر لتعميق الصناعه و تعظيم القيمه المضافه من الصناعات المغذيه للأقتصاد المحلي. “.

وفي سياق متصل يقول شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي “ستعمل شراكتنا مع قنديل للصلب على تعزيز النمو الاقتصادي الموجه نحو التصدير في مصر، وسيساعد هذا المشروع الشركة على تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب في مصر وأسواق التصدير المتعددة، فضلا عن المساهمة في إزالة الكربون أثناء عمليات التصنيع”.

ويتوافق استثمار مؤسسة التمويل الدولية مع ركيزتين رئيسيتين في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023 ــ 2027 وهما: (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية؛ (2) وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات.

ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.