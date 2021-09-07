مؤسسة التمويل الدولية توفر قرضًا بـ30 مليون دولار لمجموعة البعلبكي الكيميائية

قالت مؤسسة التمويل الدولية إنها ستوفر قرضا بقيمة 30 مليون دولار لصالح مجموعة البعلبكي القابضة للصناعات الكيميائية، وهي شركة تصنيع وتوزيع لمنتجات مادة البولي يوريثان ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرةً إلى ان حزمة التمويل ستساعد على توسيع إنتاجها في الجزائر ومصر ونيجيريا، مما يخلق مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في هذه الدول.

وبحسب بيان المؤسسة، سيدعم قرضها أعمال التوسعات الخاصة بالشركة في مصنع الإنتاج الحالي في مصر، وتجهيز مصانع جديدة في الجزائر ونيجيريا، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية للبولي يوريثان، وهو منتج متعدد ويستخدم في العزل والأحذية والتعبئة وغيرها من الصناعات.

وتمثل التكنولوجيا التي تستخدمها هذه الشركة، ومن خلالها تقوم بإعادة تدوير زجاجات المياه الخردة إلى مادة بوليول البوليستر، شهادة على إمكانات هذا المشروع لدعم مبادرات اقتصاد إعادة التدوير والتي تهدف إلى بناء المرونة ، وتوليد الفرص التجارية والاقتصادية ، وتوفير الفوائد البيئية والمجتمعية.

ومن المتوقع أن يؤدي توسيع منشأة الإنتاج في مصر وبناء مصنعين إضافيين في الجزائر ونيجيريا إلى توفير أكثر من 80 فرصة عمل مباشرة وعدة مئات من الوظائف غير المباشرة في سلسلة التوريد ومن خلال التأثير المضاعف.

وفي معرض حديثه يقول إحسان البعلبكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة البعلبكي للصناعات الكيميائية: “تمكنت مجموعتنا من البقاء والازدهار على مدى السنوات الأربع والستين الماضية، على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التزامنا برؤية شاملة لما يمثل أساسا إيجابيا حقيقيا على أرض الواقع، ولا يجب أن تكون الشركات التي نستثمر فيها ونطورها مجدية اقتصاديا فحسب، بل يجب أن تكون مفيدة اجتماعيا وصديقة للبيئة أيضا، كما أن قدرة صناعة البولي يوريثان على خلق فرص عمل مجدية ومستدامة، وزيادة المحتوى المحلي في الصناعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز هذه الصناعات توضح الأسباب الحقيقية لاستمرارنا في الاستثمار بجدية وحماس في هذا المجال، ونحن واثقون من أن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية ستزيد من تعزيز قدرات مجموعتنا بوصفها قوة دفع كبيرة لخير المجتمع”.

وفي سياق متصل، يقول أشرف مجاهد، مدير قطاع الصناعات والزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من خلال التمويل والمساندة المناسبة، يمكن للشركات الخاصة مثل مجموعة البعلبكي القابضة خلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها ودفع عجلة التعافي الاقتصادي الأخضر والقادر على الصمود من جائحة كورونا (كوفيد ــ 19) التي كان لها أثر عميق على المنطقة”.

وتعتبر الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البعلبكي القابضة جزءًا من استراتيجية المؤسسة لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل من خلال مساندة نمو القطاع الخاص في المنطقة. ومع وجود المصانع الجديدة في جميع أنحاء أفريقيا، سيساعد المشروع أيضا على تعزيز التكامل الإقليمي ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.