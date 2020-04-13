مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 20 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة فى شمال أفريقيا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن استثمار ما يصل إلى 20 مليون دولار في أحد مديري صناديق الاستثمار المباشر المستقلة المؤسسة حديثا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولى، اليوم عن استثمار ما يصل إلى 20 مليون دولار في أحد مديري صناديق الاستثمار المباشر المستقلة المؤسسة حديثا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بيان صحفى صادر عن مؤسسة التمويل الدولية إن ذلك من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على تحسين فرص حصولها على التمويل وتعزيز وتعزيز النمو الاقتصادى.

ويتركز عمل صندوق الاستثمار الجديد، وهو صندوق «SPE AIF I» الذي تديره شركة “إس بي إي كابيتال بارتنرز”، بشكل رئيسى على كل من مصر والمغرب وتونس.

حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة قيودا في الحصول على رأس المال السهمي بسبب التحديات الاقتصادية الكلية والسياسية.

ويعد الاستثمار المباشر أحد أهم مصادر التمويل للشركات ذات رأس المال الأصغر على الصعيد العالمى ، إلا أن معدل انتشاره لا يتعدى 0.02% في شمال أفريقيا، مقارنة بنسبة 0.11% في الأسواق الصاعدة، وذلك وفقا لبيانات جمعية الاستثمار المباشر في الأسواق الصاعدة (EMPEA)[1].

من جانبها، صرحت بياتريس ماسير المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: “أن دعم مدير صناديق متمرس يركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيبعث إشارة قوية على استمرار جدوى الاستثمار المباشر في المنطقة.

وأضافت، أن تعزيز فرص الحصول على هذا النوع من التمويل سيساعد على تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وكلاهما لا تزال هناك حاجة ماسة إليهما فى المنطقة.