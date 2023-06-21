مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تصل بمحفظة التمويلات التراكمية إلى 7 مليارات جنيه

سجلت محفظة التمويلات التراكمية لدى مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر إلى أكثر من 7 مليارات جنيه على مدار نحو 25 عامًا.



وأوضحت

، في بيان لها، أن تلك التمويلات تم ضخها لصالح أكثر من 2.2 مليون عميلة من خلال 112 فرعا موزعة على 14 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تستهدف الوصول بحجم المحفظة القائمة إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وعدد العميلات المستفيدات من تلك التمويلات إلى نحو 275 ألف عميلة بنهاية 2023.

وضخت «التضامن للتمويل الأصغر»، تمويلات بلغت 1.94 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 1.437 مليار جنيه تم ضخها خلال عام 2021، بمعدل نمو قدره 35%..



الفروع المتنقلة

وكانت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قد أطلقت خدمة الفروع المتنقلة الفريدة من نوعها لأول مرة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الوصول لرؤية المؤسسة لتكون عنوان كل سيدة مصرية لجميع الخدمات الميكرومالية، أي الخدمات المالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.



حملات توعية

وأطلقت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الأسبوع الماضي، حملة توعية بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك من خلال فروع المؤسسة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأوضحت المؤسسة، أن هذه الحملة تأتى في إطار حرص مؤسسة التضامن على المساهمة في جهود التنمية المجتمعية، وخلق قيم المشاركة في المجتمع المصري، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية المؤسسة التي تستهدف دعم جهود تطوير قطاع الصحة وتمكين المرأة في المجتمع.