مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف الوصول بمحفظتها إلى 1.5 مليار بنهاية 2023

تستهدف مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر الوصول بحجم بمحفظتها إلى نحو 1.5 مليار جنيه، لنحو 275 ألف عميلة، بنهاية 2023.

وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن

وصلت بحجم بمحفظتها إلى مليار جنيه بنهاية 2022 لنحو 240 ألف عميلة.وأضافت أن المؤسسة أصدرت 12.5 ألف كارت ميزة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مستهدفة إصدار نحو 100 ألف كارت بنهاية العام.وتتيح مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، العديد من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من السيدات، والتي تتضمن منتجات “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إحدى المؤسسات الأهلية من الفئة “أ” والتي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وتوجه المؤسسة التمويلات لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغر من السيدات، لتحسين مستوى معيشتهن من خلال توفير فرص الحصول على الخدمات المالية المستدامة والمتنوعة التي تناسب احتياجاتهن.