مؤسسة التجاري الدولي توقع اتفاقية لتسيير قوافل طبية لأطفال الصعيد

وقعت اليوم مؤسسة البنك التجاري الدولي اتفاقية شراكة جديدة مع مؤسستي ساويرس، وإبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية، لتنفيذ خدمات القوافل الطبية في قرى صعيد مصر، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وتوفير الكشف الطبي والفحص والأدوية للأطفال في تخصصات العظام، والرمد، والجلدية، والأنف والأذن، بالإضافة إلى خدمات التوعية الصحية.

إطلاق خدمات القوافل الطبية للأطفال في قرى الصعيد



تم توقيع الاتفاقية بمقر مؤسسة ساويرس، وأكد المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة

أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة في تقديم كامل الدعم المجتمعي للفئات الأكثر احتياجا ولا سيما الأطفال الذين توليهم مؤسسة البنك التجاري الدولي العناية الفائقة خاصة في ملف الصحة.



وأضاف السعيد أن الشراكة مع مؤسسة ساويرس ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة لدعم طفل صعيد مصر صحيا واجتماعيا وبيئيا لكي يكون عضو فعال في المجتمع المصري ويحظى بحياة كريمة.



جدير بالذكر أن مبادرة “بيت يحميني” تم إطلاقها في يونيو 2020، من قبل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بميزانية قدرها 50 مليون جنيه لتوفير مساكن ملائمة وآمنة للأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية وأنشطة رفع الوعي، وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في المحافظات والقرى النائية الأكثر فقرًا والأًشد احتياجًا.