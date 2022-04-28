مؤسسة «التجاري الدولي» تطلق أولى برامجها القومية مبادرة «لمصر»

أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي، التابعة للبنك التجارى الدولى – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، إطلاق مبادرة “لمصر” تحت شعار “أطفال مصر .. مستقبل مصر”، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وشركة سي اس ار ايجيبت.

وتهدف المبادرة إلى ضمان صحة جيدة للطفل المصري عن طريق الكشف المبكر وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر، وتقديم الدعم المعنوي للأطفال وأهاليهم ورفع درجة الوعي لديهم، بداية من الأطفال حديثي الولادة وحتى 18 عاماً، للقضاء على معاناتهم مع المشاكل الطبية بحلول عام 2025.

وتم إطلاق المبادرة تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الطبية العليا والاستغاثة، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة من الأطباء الاستشاريين، مكونة من أطباء متعددي التخصصات، ومستشار طبي متخصص ومنسق طبي بالمشاركة في هذه المبادرة، كما تم تدريب حوالي 500 طبيب للكشف ومتابعة الحالات حتى بعد انتهاء المبادرة.

ومن خلال هذه المبادرة، يحصل كل طفل على العلاج المناسب وفقًا للتشخيص وحالته الصحية، وتشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية والنظارات والعمليات والأشعات في مجالات: الأنيميا، السكري، الرمد، الأطفال، القلب، الجلدية والتقزم، كما يقوم الأطباء بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الآباء بكيفية التعامل مع أطفالهم وخصوصاً الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيرها من خلال جلسات تعليمية منتظمة وطبع منشورات توعية للأمهات.

وقامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بإطلاق مبادرة “لمصر” من خلال الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل والاستدامة CIB، وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة لوجين حسين مخطط برامج في مؤسسة البنك التجاري الدولي.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة لمصر في 27 مدرسة ابتدائية و15 مدرسة إعدادية بمركز الوقف بمحافظة قنا لعلاج حوالي 22 ألف طفل بقيمة 11 مليون جنيه، وقد كشفت نتائج هذه المرحلة إصابة 9260 طفل بالأنيميا الحادة، و7140 طفل بالسكر و1636 طفل بأمراض العيون، بالإضافة إلى 50 حالة تقزم و10 حالات تشوه و3 حالات حروق و3 حالات تأخر فى النمو.



وفي هذا السياق، أوضح شريف السعيد، المدير التنفيذي لمؤسسة “التجاري الدولي”، أن هذه المبادرة تبرهن على حرص المؤسسة على المُشاركة الفعّالة لخدمة وتنمية المجتمع، وذلك عبر تدشين ودعم المُبادرات التنموية، حيث تتماشى رؤية “التجاري الدولي” دائمًا مع توجيهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 والمعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار “السعيد” إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيسي للمجتمع، لافتًا إلى أن استراتيجية “التجاري الدولي” تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجًا.

وأضاف أن مؤسسة “التجاري الدولي” تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وحصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، تقديرًا لإسهامات المؤسسة على صعيد أنشطة المسؤولية الاجتماعية.