مؤسسة «التجاري الدولي» تحتفل بتدشين 3 قوافل طبية بحضور وزيرة الهجرة

احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر بإطلاق 3 قوافل طبية ضمن مشروع “أطفال أصحاء” بالتعاون مع مؤسسة “راعي مصر”، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم الطفل المصري صحيًا واجتماعيًا وضمن مبادرتها بعنوان “لمصر”، وتماشيًا مع خطط الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويهدف مشروع أطفال أصحاء لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لأطفال مصر من خلال القوافل الطبية وإرسالها إلى كافة قرى ومراكز مبادرة “لمصر” في مختلف التخصصات إلى جانب تمويل المصاريف التشغيلية لنحو 900 قافلة طبية للكشف على 200 ألف طفل وبالأخص الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.



وتنتشر قوافل مشروع أطفال أصحاء في العديد من محافظات مصر والتي أبرزها محافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وقنا، وذلك امتدادًا للدور الفعال الذي قدمته مبادرة “حياة كريمة”، وقد تم تمويل القوافل الطبية بمبلغ 15 مليون جنيه.

وبهذه المناسبة، قال شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي: إن “ هي إحدى أذرع المسؤولية المجتمعية للبنك التجاري الدولي، كما تعتبر مؤسسة راعي مصر للتنمية من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة”.

واستطرد قائلًا: “إننا اليوم نحتفل بتدشين 3 قوافل طبية لكي نتمكن من الوصول إلى جميع بقاع مصر، ولذلك نأمل في تعاون أكثر في المستقبل إن شاء الله”.