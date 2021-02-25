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مؤسسة «التجاري الدولي» تتبرع بـ 8 ملايين جنيه لبنك الكساء المصري

لتصنيع وتوزيع 100 ألف طقم من الملابس والأحذية
الحسينى حسن 11:52 م, الخميس, 25 فبراير 21 11:52 م, الخميس, 25 فبراير 21

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قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي “CIB Foundation” بالتبرع بمبلغ 8 ملايين جنيه لبنك الكساء المصري لتوفير الملابس والأحذية للأطفال الأقل حظاً والأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار دورها المجتمعي لتخفيف العبء على المواطنين خاصة المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

قال شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي «CIB Foundation»، إن المؤسسة تحرص علي المشاركة الفعالة لخدمة وتنمية المجتمع من خلال تدشين مبادراتها المجتمعية.

وأضاف: “المؤسسة تبرعت بمبلغ مالي يقدر بنحو 8 ملايين جنيه لبنك الكساء المصري لتصنيع وتوزيع 100 ألف طقم من الملابس والأحذية تنقسم بين (50 الف طقم ملابس و50 ألف حذاء للأطفال) على الأسر الأقل حظاً والأكثر إحتياجاً فى مختلف المحافظات”.

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وذكر أن الرؤية العامة للمؤسسة تتمحور في رفع العبء عن المواطنين غير القادرين، ودعم قطاع الصحة خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم حتى 18 عاماً.

مؤسسة البنك التجاري الدولي وبنك الكساء

وأوضح شريف السعيد أن المؤسسة تتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني عبر 4 محاور تتمثل في المساهمة في شراء الأجهزة الطبية، والتكفل بمصروفات العمليات والعلاج، ودعم مصروفات التشغيل، فضلاً عن تدشين القوافل الطبية.

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يذكر أن مؤسسة البنك التجاري الدولي أنشئت عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك التجاري الدولي – مصر على صعيد المسئولية الاجتماعية، وهي منظمة غير هادفة للربح وتركز على مساعدة الأطفال المصريين الأشد احتياجًا لخدمات الرعاية الصحية والتغذية. وتعمل المؤسسة مع أبرز هيئات ومنظمات الرعاية الصحية بهدف تحسين جودة تلك الخدمات بجميع أنحاء وربوع الجمهورية.

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وتعتمد المؤسسة في مصادرها التمويلية على النسبة المخصصة لها سنوياً من أرباح البنك التجاري الدولي – مصر وهي 1.5% بالإضافة إلى مساهمة العاملين والعملاء.

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بقلم الحسينى حسن

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