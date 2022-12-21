مؤسسة البنك التجاري الدولي وراعي مصر للتنمية يحتفلان بتوقيع مشروع «أطفال أصحاء»

أطلق مؤسسة البنك التجاري الدولي وراعي مصر مشروع أطفال أصحاء، ضمن مبادرة مؤسسة البنك التجاري الدولي “لمصر”، استكمالًا للدور الذي تقدمه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لدعم خطط الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، من خلال تمويل القوافل الطبية في مجال طب الأطفال بكل قرى ومراكز المبادرة الرئاسية.

توقيع مشروع أطفال أصحاء لتمويل القوافل الطبية

وقد تشرف حفل توقيع المشروع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ووزيرة البيئة السابقة الدكتورة ليلى إسكندر كما حضر الحفل كل من عمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، و نادية حسني، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، و شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، و دينا أحمد، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، ولوجين حسين، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، و ايرينى صفوت، مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و كبار رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين.

وصرح الجناينى بأن التعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر للتنمية تمتد لأكثر من 5 سنوات وتم من خلالها علاج حوالي 170 ألف طفل وهذا مثال يحتذي به في تعظيم نتاج الجهد من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومن خلال ذلك سنتمكن من الوصول الى كل طفل محتاج حيث تولي مؤسسة البنك التجاري الدولي اهتماماً بالغاً لخدمة الأطفال الأقل حظاً وتوفر لهم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى والتي يخصص لها البنك التجاري الدولي – مصر نسبة 1.5% من صافي أرباحه السنوية.

وأوضح المستشار أمير رمزي بكلمته أهم خدمات مؤسسة راعي مصر ومضمون العمل الأهلي وأهمية العمل الخيري والاهتمام البالغ من المؤسسة للارتقاء بحياة وبناء الإنسان المصري والمواطن الفقير والفئات الأولى بالرعاية.

ويهدف مشروع أطفال أصحاء لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجا، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لأطفال مصر من خلال تمويل 3 قوافل طبية وإرسالها إلى كافة قرى ومراكز مبادرة لمصر في مختلف التخصصات للكشف على 200 ألف طفل وبالأخص الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وذلك بمحافظات: أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وقنا. وذلك استكمالا للدور الفعال الذي قدمته مبادرة حياة كريمة. وقد تم تمويل القوافل الطبية بمبلغ حوالي 15 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن مؤسسة راعى مصر تعد من الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة البنك التجاري الدولي، فقد سبق التعامل في مشاريع سابقة في عام 2019 لخدمة 69 ألف طفل وذلك من خلال تمويل شراء وتجهيز عدد 2 سيارة طبية، وتخصيص مصروفات تشغيل للقوافل لـ192 قافلة طبية. وقد بلغت قيمة التمويل حوالي 3.4 مليون جنيه .

وفى 2017 قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بتجهيز العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة بمستشفى راعى مصر ببنى مزار بإجمالي مبلغ حوالي 7 ملايين جنيه.

