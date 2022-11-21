مؤسسة البنك التجاري الدولي تموّل تجهيز وتشغيل أول مركز لجراحة المخ للأطفال

قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصرFoundation CIB، بتمويل تجهيز وتشغيل أول مركز لجراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفيات جامعة أسوان، بتكلفة إجمالية تتخطى 9 مليون جنيه لعلاج 800 طفل سنويًا، والتي تم إفتتاحها رسميًا يوم 26 أكتوبر 2022.

ويأتي الافتتاح بحضور أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، نادية حسني الأمين العام لمجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ولوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

ويتكون المركز من رعاية مركزة تضم (6 أسرة)، ورعاية متوسطة تضم (6 أسرة)، وقسم داخلي يحتوي على (10 أسرة)، كما تم تجهيز المركز بجهازين أشعة تلفزيونية، أحداهما خاص بجراحة المخ والأعصاب، والآخر للرعاية المركزة، إلى جانب تجهيز الوحدة بجهاز تعقيم خاص بها، وتضم الرعاية المركزة أجهزة تنفس صناعي وأحدث الأجهزة لمتابعة الوظائف الحيوية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة ضخ المحاليل، وتشمل الوحدة غرفة لأعضاء هيئة التدريس، وسكرتارية وغرفة للطبيب المقيم، وغرفة تمريض.

وصرح الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، على أهمية الإرتقاء بالمنظومة الصحية بمستشفيات جامعة أسوان والتي تشهد توسعات وتطوير بمختلف التخصصات لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، مضيفاً أنه في ظل الشراكة بين مؤسسة البنك التجاري الدولي والجامعة، تعمل مستشفيات جامعة أسوان على تقديم الدعم لمختلف الخدمات الصحية للأطفال وعلى رأسها جراحة المخ والأعصاب.

وأكد المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، على الأهمية التي توليها مؤسسة البنك التجاري الدولي لخدمة الأطفال الأقل حظًا، حيث توفر لهم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى، وتخصص لها نسبة 1.5% من صافي أرباحها السنوية، معرباً عن سعادته بمشاركة المؤسسة في تجهيز وتشغيل أول مركز لجراحة المخ والأعصاب في صعيد مصر كأحد أهم الخطوات الداعمة لرؤية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الطبي وتوفير حياة كريمة لجميع أطفال مصر.