مؤسسة الأخوة الإنسانية تدشن مستشفى البامبينو جيزو بالعاصمة الإدارية

استقبل خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أمس ، مونسينيور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات والسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس.

تم اللقاء بمكتب رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالحي الحكومي بمشاركة المهندس ميلاد لحظي، الأمين العام للمؤسسة، ورجل الأعمال السيد سام حداد.

تهنئة لعباس

وقد تقدم المونسنيور يوأنس جيد لخالد عباس بخالص التهنئة بتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خلفاً للواء أحمد عابدين.

وأكد أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كأيقونة للنهضة غير المسبوقة التي تمر بها مصر وأيقونة الجمهورية الجديدة.

كما أكد المهندس خالد عباس دعمه الكبير للمشاريع التي تنفذها مؤسسة الأخوة الإنسانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتأكيد الطابع الإنساني لهذا المشروع القومي، وخاصة مشروع مستشفى البامبينو جيزو الذي تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أرضه بمنطقة المدينة الطبية.