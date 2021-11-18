مؤسسة «اتصالات» تفوز بجائزة «الخير» من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية

فازت مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بجائزة “خير” عن المشروعات الأكثر استدامة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي الجائزة العربية لأعمال الخير التي يمنحها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية للمؤسسات والأفراد الأكثر تأثيراً في مجال العمل الخيري على مستوى العالم العربي..



وتم تكريم مؤسسة اتصالات على هامش مؤتمر “العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية” المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة لدورها في التنمية المجتمعية والمشروعات الأكثر استدامة وخاصة لجهودها بمشروع “تعظيم دور القطاع الأهلي في تقديم خدمات الصحة الإنجابية للشباب بمنطقة الاستثمار بمحافظة بور سعيد” ذلك المشروع الذي يهدف إلى زيادة استخدام المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في القطاع الخاص من قبل الشباب/ات أصحاب الفئة العمرية من 18: 34 سنة العاملين بمنطقة الاستثمار بمحافظة بور سعيد والمقدر اعدادهم بحوالي 40,000 عامل/ة كما يهدف أيضا الى تشجيع زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية والتخطيط الأسري بين تلك الفئة العمرية بالإضافة إلى إنشاء عيادة للصحة الإنجابية والتخطيط الأسري لتقديم المشورة ورفع الوعي وضمان توفير خدمات صحية جيدة.



كما يدعم المشروع خطة وزارة الصحة في رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية والعاملين بالقطاع الطبي بمحافظة بور سعيد من خلال تدريبات متخصصة للأطباء والصيادلة وأطقم التمريض كل في مجاله.



وأعربت نهى سراج الدين رئيس قطاع الاتصالات الداخلية والخارجية بشركة اتصالات مصر، عن سعادتها وسعادة جميع العاملين في شركة اتصالات بهذه الجائزة التي تأتي تتويجا لجهود شركة اتصالات على دورها في خدمة وتنمية المجتمع من خلال “مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع” ودورها الهام والحيوي في دعم قطاعات الدولة المختلفة وخاصة القطاع الطبي حيث قدمت اتصالات هذا المشروع بالشراكة مع كل من جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة، وجمعية مستثمري بورسعيد، ومجلس السكان الدولي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.



وقالت: إن دور اتصالات مصر لا يتوقف عند حدود تقديم خدماتها التكنولوجية في عالم الاتصالات ونقل البيانات وإنما يتم العمل داخل شركة اتصالات بنظام مؤسسي والذي يراعي تنمية المجتمع الذ تعمل فيه على كافة المستويات لتحقيق التكامل المجتمعي في الخدمات التي تقدمها وضمان وصولها لكافة الأفراد والكيانات المستهدفة من برامجها المجتمعية، كما نعمل وفق مخططات الدولة التنموية سواء المجتمعية والاقتصادية مما يعزز من جهودنا في مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تحقيق رؤية مصر 2030.



وأوضحت نهى، أن الجائزة التي حصلت عليها الشركة عن جهودها في محافظة بورسعيد يأتي تكليلًا لجهود مستمرة منذ عدة سنوات في المحافظة، حيث قامت مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بإنشاء عيادة صحة الأسرة كأول عيادة من نوعها في منطقة الاستثمار ببورسعيد، وتم افتتاحها في ديسمبر 2020 وبدأ استقبال المستفيدين في يناير 2021 بهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية والتخطيط الأسرى للعاملين بمصانع المنطقة من السيدات والرجال.



جدير بالذكر أن اتصالات مصر تحرص على المشاركة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والفعالة من خلال دعم ملفي الصحة والتكنولوجيا بالإضافة إلى العمل على مبادرات لبناء عالم رقمي آمن، يسهل وصول الخدمات الصحية لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل من خلال منتجات وخدمات مبتكرة، بما ينعكس إيجابيا على المجتمع على المدى البعيد.