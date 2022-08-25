مؤسسة «أرمانيوس» التنموية تُخرج الدفعة الأولى من برنامج تطوير التمريض

احتفلت مؤسسة الدكتور منير أرمانيوس للتنمية، الذراع التنموية لمجموعة شركات «إيفا» جروب، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير التمريض، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد التمريض في مصر.



وقال المهندس شريف جبران، المدير التنفيذي لمؤسسة الدكتور منير أرمانيوس للتنمية، إن «المؤسسة» حرصت على تنظيم التدريب بأعلى مستوى ممكن، موضحاً أن من اجتازوا هذا البرنامج حصلوا على شهادات معتمدة دولياً.



وأضاف المهندس شريف جبران، أن برنامج تطوير التمريض، تضمن 8 دورات تدريبية، نُظمت بالشراكة مع عدد كبير من المستشفيات، والجامعات، ومراكز التدريب المختلفة، لافتاً إلى تكريم الخبراء وأعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريب.



وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الدكتور منير أرمانيوس للتنمية، أن «البرنامج» تضمن دورات لتدريب أفراد التمريض على كلاً من: «الرعاية المركزة، وغرف العمليات، والعناية بحديثي الولادة، ورعاية مرضى الألم والحروق، وأورام الأطفال، وأورام الثدي، والإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي، والمهارات الإدارية للتمريض».



ولفت إلى اهتمام «المؤسسة» بطلبة التمريض، وليس الخريجين فقط، عبر تنظيم تدريب صيفي لطلبة الفرقتين الثالثة والرابعة من كليات التمريض، وحديثي التخرج، لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، عبر أسبوعين من التدريب العملي والنظري.



وشدد على أن «المؤسسة» ستُنظم العديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية والتنموية خلال الفترة المقبلة، وستتوسع في الأنشطة بمجال الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي.



وأشار المهندس شريف جبران، على أن تنظيم تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار الدور المجتمعي لـ«إيفا جروب»، كإحدى أكبر الشركات الوطنية المصرية، والكيانات الرائدة العاملة بمجال تصنيع المستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل في مصر والشرق الأوسط، والتي نجحت في تصدير منتجاتها لدول من مختلف قارات العالم.