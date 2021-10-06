مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان تتبرع لمستشفي أهل مصر بمليون و250 ألف جنيه

نظمت سفارة دولة الامارات العربية لدى جمهورية مصر العربية ندوة حول المبادرات الانسانية والمساعدات الخارجية بالتعاون مع مؤسسة اهل مصر للتنمية بمقر المؤسسة.





نظمت سفارة دولة الامارات العربية لدى جمهورية مصر العربية ندوة حول المبادرات الإنسانية والمساعدات الخارجية بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بمقر المؤسسة.

تحدث في الندوة راشد عبد الله الزوي رئيس القسم السياسي بالسفارة والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.

وفي الإطار نفسه قام راشد عبدالله الزوي بتسليم شيك مساهمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بمليون و250 ألف جنيه لصالح مستشفى أهل مصر للحروق بالمجان حيث يخصص التبرع لإنشاء غرفة عناية مركزة للأطفال.

في بداية الندوة وجه راشد الشكر للدكتورة هبة السويدي على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدًا أن العلاقات الإماراتية المصرية شكلت على الدوام نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب .

وأوضح أنها علاقة قائمة على الاحترام المتبادل منذ قيام دولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها من مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستمرار النهج الحكيم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .

والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات وأولياء العهود.

وأشار إلى ان الامارات تبوأت المراتب الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لدول العالم وهي مساعدات تستند إلى اعتبارات إنسانية دون تمييز بين البشر.

كما تجسد هذه السياسة الإنسانية لدولة الإمارات تطبيقاً عملياً لثقافة التسامح والاعتدال التي تتبناها الإمارات وهي إرث متأصل في سياسة الدولة الخارجية التي استهلها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

فمنذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى يومنا هذا وصل إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة إلى 200 دولة عبر العالم بقيمة 322 مليار درهم إماراتي.

وشدًد المستشار راشد عبدالله الزوي على أن مساهمة مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في دعم مستشفى أهل مصر للحروق بالمجان تأتي في إطار نهج الامارات لتوطيد العلاقات الإنسانية والأخوية مع مصر الشقيقة وكذلك في إطار سياسة الدولة لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

ومن جانبها قدمت د.هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا والشكر لجميع القائمين على المشروع بمساهمة مؤسسة أحمد بن زايد اّل نهيان للأعمال الخيرية، لافتة إلى أنه من أعلام العمل الاجتماعي والتطوعي في الوطن العربي.

وفي ختام الندوة عبرت السويدي عن رغبتها في تعظيم التعاون بين المؤسستين في المستقبل ،موضحة أن مساهمة مؤسسة أحمد بن زايد سوف تشجع باقي المؤسسات داخل وخارج مصر على دعم مستشفى اهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.