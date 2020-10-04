مؤسسات وأفراد ترحب بالاكتتاب فى صندوق «ادخار –AZ»

أبدت مؤسسات مختلفة تتمثل فى جهات صناعية وأفراد ذوى ملاءة مالية، وصناديق معاشات وتأمين خاصة ترحيبها بالاكتتاب فى صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت «ادخار–AZ».

أحمد أبو السعد: أول الصناديق التى يؤسسها ويديرها مدير الاستثمار بعد سماح الرقابة المالية بذلك

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إنها تستعد لفتح الاكتتاب فى الطرح الخاص لأول صندوق استثمار محلى لمجموعة أزيموت داخل السوق المصرية فى 11 أكتوبر الجاري.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن سياسة صندوق «ادخار –AZ» مختلفة عن صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية الكلاسيكية من حيث مرونة الحركة، وفترات الاستثمار وشكلها.

وأشار إلى أن القانون يسمح بوصول حجم الصندوق إلى 50 ضعف رأس المال المبدئى للتأسيس، والبالغ 5 ملايين جنيه، أى ما يعادل 250 مليون جنيه، مؤكداً أن شركته تستهدف حجماً أكبر من ذلك بكثير، وهو أمر مرهون بمدى الإقبال.

ولفت إلى أن صندوق «ادخار –AZ» أول الصناديق التى يؤسسها ويديرها مدير الاستثمار، وذلك بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات إدارة الأصول التى يتجاوز حقوق ملكيتها 50 مليون جنيه بإنشاء صناديق استثمار بنفسها، موضحاً أن شركته كانت طلبت من الرقابة المالية تعديلاً على ضوابط تأسيس الصناديق، واستجابت بالفعل.

ولفت إلى أن من مصلحة الصناعة أن يتولى مدير الصندوق عملية التأسيس، وهو الأمر المتبع والمتعارف عليه حول العالم، وتفهمته الرقابة المالية.

وقال إنه تم التعاقد مع عدة جهات لتلقى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، مثل البنك الأهلى المتحد وبنك القاهرة، فضلاً عن 3 شركات سمسرة هى: مباشر، ونعيم، وجلوبال إنفست، بالإضافة إلى شركة مصر كابيتال القابضة.

وأشار إلى أن هذه الجهات تتيح الاكتتاب فى وثائق الصندوق بشكل إلكترونى أيضاً، وهناك دعم قوى من مجموعة أزيموت العالمية التى يبلغ رأسمالها السوقى حوالى 3 مليارات يورو، فضلاً عن أنها تدير أصولاً حول العالم بنحو 3 مليارات دولار.

كما أشار إلى أن «ادخار –AZ» باكورة سلسلة صناديق الاستثمار التى تعتزم شركة أزيموت إطلاقها بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، بعد أن أطلقت صندوق أزيموت للاستثمار فى الأسهم المصرية من لوكسمبرج فى مارس الماضي، فضلاً عن صندوقى معاشي، وعطاء الخيري.

وبدأت أزيموت مصر نشاطها عام 2000، وتعمل على إدارة صناديق استثمار ومحافظ أوراق مالية لمؤسسات حكومية، وبنوك تجارية، وشركات تأمين، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة أزيموت العالمية.

وأزيموت هى شركة إدارة الأصول المستقلة فى إيطاليا (تعمل منذ عام 1989)، وهى مقيدة فى بورصة إيطاليا للأسهم منذ 7 يوليو 2004 وتقع ضمن شركات المؤشر الرئيسى FTSE MIB.