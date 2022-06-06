مؤسسات وأسماء شهيرة بسوق المال ضمن المشاركين المحتملين فى صفقة «بلتون»

تدرس بعض الكيانات العاملة بسوق المال المشاركة فى صفقة الاستحواذ المزمعة على شركة بلتون المالية القابضة، ومن ضمنها شركتا «بى إنفستمنتس» و«كومباس كابيتال»، وتم تداول بعض الأسماء الشهيرة فى السوق بوصفها ضمن المشاركين المحتملين فى الصفقة، منها علاء سبع، الخبير البارز فى أسواق المال، ورجل الأعمال خالد محمود.

وأعلنت شركة بلتون المالية القابضة، أمس، أنها تلقت خطابًا من شركة WM للاستشارات بالتحالف مع مستثمرين استراتيجيين، يبدى نيتها التقدم بعرض شراء إجبارى غير ملزم على أسهم بلتون المالية للاستحواذ على نسبة لا تقل عن %51 من أسهم بلتون القابضة، ولا تزيد على %90 بسعر مبدئى 1.35 جنيه للسهم، بتقييم إجمالى للشركة قدره 580 مليون جنيه، علمًا بأن البيان الصادر أمس أكد أن رئيس مجلس إدارة شركة WM هو وائل المحجرى.

وائل المحجرى كان قد تولى مناصب قيادية سابقة فى بلتون لعدة اعوام سابقة بدات فى 2003 أبرزها مدير إدارة الأصول إلى جانب عضوية مجلس الإدارة

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن قيمة الصفقة لا تتوقف فقط عند سعر البيع، إنما سيقوم المشترى بضخ قيمة مماثلة أو مقاربة لتمويل الأذرع المختلفة لشركة بلتون، مثل التمويل الاستهلاكى عبر «بيل كاش» والتأجير التمويلى والسمسرة، فى حال نجاح عملية الشراء.

وذكرت المصادر أنه منتظر صدور موافقة هيئة الرقابة المالية على إجراء الفحص النافى للجهالة من عدمه، وذلك وفقًا لقرارها الصادر مؤخرًا بضرورة موافقتها قبل فحص أى شركة خاضعة لرقابتها، متابعة أنه سيتم البت فى هذا الأمر عقب موافاة الهيئة بمستندات وملفات تفصيلية عن العرض والمشتري.

وكشفت المصادر أن شركة «بى إنفستمنتس» القابضة للاستثمارات المالية مهتمة بالاستثمار فى «بلتون»، لكنها تترقب ظهور الأرقام المالية والتقييم بشكل أوضح، مؤكدة الدخول فى مناقشات سابقة مع مقدم العرض حول الصفقة.

وذكرت أن كومباس كابيتال لا تزال تدرس الأمر أيضًا، وسيتم عرضه على مجلس إداراتها خلال الفترة المقبلة.

ووصف مسئول فى إحدى شركات الاستثمار المباشر البارزة فى السوق المحلية العرض المقدم بأنه «مناسب وهائل» بالنسبة للطرف البائع، فى ظل التقلبات التى يشهدها قطاع بنوك الاستثمار الذى فقد التوهج منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أن «بلتون» مرت بمراحل عديدة ومثيرة خلال السنوات الماضية بدأت باستحواذ رجل الأعمال نجيب ساويرس وشركة أكت المالية القابضة على بلتون بسعر 4 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية للشركة بلغت 650 مليون جنيه فى عام 2015، تلا ذلك فترة طويلة من إلغاء العمليات على السهم نتيجة ارتفاعات غير مبررة من جانب إدارة البورصة وخلالها تجاوز السهم 20 جنيهًا، إلى أن وصل إلى مرحلة عرض الشراء المقدم حاليًا بسعر 1.35 جنيه.

وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «برايم» إن السعر يقدم علاوة جيدة على سعر السوق تصل إلى %30 كما أن مضاعف القيمة الدفترية لـ«بلتون» يصل إلى 2.1 مرة، وهى معدلات كبيرة مقارنة بنظرائها فى السوق، مثل «سى اى كابيتال» عند 1.1 مرة وهيرميس عند 0.8 مرة، ما يجعل السعر جيدًا.

وأوضح «الألفى» أن رغبة مقدم العرض فى تقديم علاوة على السعر الحالى يعود إلى اهتمامه بامتلاك منصة متنوعة تعمل فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تتضمن التأجير التمويل والتمويل الاستهلاكى ونشاط بنوك الاستثمار والسمسرة وادارة الصناديق والمحافظ.

الألفي: «أوراسكوم» تخسر %50 من تكلفة الاقتناء وفقًا للعرض

ولفت إلى أن شركة أوراسكوم المالية القابضة المساهم الرئيسى دفعت تكلفة استثمار 2.7 جنيه على السهم الواحد، أثناء الاستحواذ على بلتون فى عام 2015، بمعنى أنها ستخسر نحو %50 من تكلفة اقتناء الشركة خلال هذه الفترة، إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ عمليات زيادة رأس مال طول هذه الفترة.

وذكر أن مضاعف ربحية السهم يتجاوز 30 مرة وفقًا لنتائج أعمال الربع الأول، وهى معدلات كبيرة مقارنة بنظرائها فى القطاع المالى غير المصرفي.

وقال محمد عباس، محلل مالى لقطاع البنوك والخدمات المالية فى بحوث مباشر، إنه مفترض أن يرتفع سعر سهم بلتون إلى 1.4 جنيه كاستجابة سوقية للعرض المبدئى.

ولفت إلى أن سهم «بلتون» يتداول حاليًا عند 1.17 جنيه للسهم، مقابل قيمة دفترية 0.84 جنيه للسهم بنهاية مارس 2022، ما يعنى أن السهم يتداول حاليًا عند مضاعف قيمة دفترية قدرها 1.38 مرة، مقارنة بنحو 1.19 مرة لـ«سى آى كابيتال»، و0.82 مرة لـ«هيرميس».

وتعد «أوراسكوم المالية القابضة» المنقسمة فى فبراير 2021 هى المساهم الأكبر فى شركة بلتون المالية القابضة بنسبة %58 والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة، وفقًا لإفصاحات الشركة فى نهاية مارس 2022.