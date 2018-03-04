مؤسسات ماليزية تبدى رغبتها في الاستثمار بقطاع الكهرباء

عمر سالمالتقى اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد استثمارى ماليزى يضم كبار التنفيذين بمؤسسة Tenaga nasional Berhed TNB ومؤسسة Khazanah nasional Berhed KNB.وتناول اللقاء عرض تفصيلى لمجالات الاستثمار المتاحة في مجال الطاقات المتجددة التي تحظى بأهمية كبيرة في مسيرة التنمية ف



عمر سالم

التقى اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد استثمارى ماليزى يضم كبار التنفيذين بمؤسسة Tenaga nasional Berhed TNB ومؤسسة Khazanah nasional Berhed KNB.

وتناول اللقاء عرض تفصيلى لمجالات الاستثمار المتاحة في مجال الطاقات المتجددة التي تحظى بأهمية كبيرة في مسيرة التنمية في مصر.

وأشار الدكتور شاكر إلى التحديات التي واجهت القطاع في الفترة الماضية لتوفير الطاقة، واستعرض الوزير استراتيجية قطاع الكهرباء ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% عام 2035، وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وخطت مصر مؤخرا خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance – BOO- IPP- FIT- Auctions).

وفى نهاية اللقاء أعرب الجانب الماليزى عن شكره لقطاع الكهرباء المصرى لحرصه المستمر على التواصل مع ممثلي مجتمع الاستثمار الأجنبي في مصر في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجدير بالذكر أن شركة TNB من أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات والمرافق العامة في آسيا والعاملة في مجال الطاقة المتجددة وقامت بالاستثمار في العديد من المشروعات ومن بينها مشروعات الطاقة الشمسية بالمملكة المتحدة العام الماضى.