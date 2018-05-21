مؤسسات بترول أجنبية تدرس المنافسة على التنقيب بالصحراء الغربية والدلتا

نسمة بيومى تدرس شركات شل الهولندية، وأباتشى الأمريكية، ومبادلة الإماراتية، المنافسة على مزايدة البحث والتنقيب عن الخام، التى تخطط الهيئة العامة للبترول لطرحها بالصحراء الغربية والدلتا قريباً.وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن الطرح سيتم بمجرد الانتهاء من استخراج الموافقات والتصاريح الأمني

نسمة بيومى



تدرس شركات شل الهولندية، وأباتشى الأمريكية، ومبادلة الإماراتية، المنافسة على مزايدة البحث والتنقيب عن الخام، التى تخطط الهيئة العامة للبترول لطرحها بالصحراء الغربية والدلتا قريباً.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن الطرح سيتم بمجرد الانتهاء من استخراج الموافقات والتصاريح الأمنية من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن شركة مبادلة لم يسبق لها العمل فى التنقيب عن البترول الخام فى مصر، موضحا أنها اقتحمت القطاع مؤخراً عقب استحواذها على حصة تقدر بنحو%10 فى حقل ظهر بالبحر المتوسط.

يذكر أن أخر مزايدة عالمية قامت الهيئة بطرحها كانت عام 2016، وتخص البحث عن البترول واستغلاله فى 11 قطاع لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى، وفاز بها 4 شركات عالمية فى 6 مناطق بخليج السويس، والصحراء الغربية، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

ولفتت مصادر إلى أن إنتاج مصر من الخام والمتكثفات لم يتجاوز حاجز 700 ألف برميل يومياً بنهاية أبريل الماضى، وتسعى الهيئة من خلال المزايدة الجديدة الى اكتشاف مناطق واعدة، قد تساهم فى زيادة الإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل.

وقالت إنه رغم اعتماد مصر على اكتشافات الغاز الطبيعى فى تحقيق الطفرة المنتظرة فى إنتاج الطاقة، فإن البترول الخام مازال يحتفظ بمكانة جيدة، ويحظى البحث عنه بإقبال واسع من الشركات العالمية.

وأكدت المصادر أن الصحراء الغربية وخليج السويس من أكثر المناطق التى لا زالت تمتلك إمكانيات بترولية مبشرة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شركة إينى الإيطالية كانت قد أعلنت مؤخراً عن أحدث اكتشافاتها البترولية فى مصر بالقرب من شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية، بمعدل اختبار إنتاج أولى 2300 برميل زيت خام يومياً، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب.

وأضافت المصادر أن استكمال الشركة الإيطالية عمليات حفر الآبار فى الكشف الجديد وربطه على خريطة الإنتاج يرفع إجمالى حصة مصر من الزيت الخام خلال الفترة المقبلة.