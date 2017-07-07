مؤسسات إسبانية لسحر نصر: سنرفع استثماراتنا بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خوسيه فيرى، المدير العام للمعهد الأوروبى لدول حوض البحر المتوسط، بحضور عدد من المؤسسات الاسبانية المؤثرة فى الاقتصاد الاسبانى والمستثمر بعضها فى مصر، وذلك خلال مأدبة عشاء نظمها المعهد على شرف الوزيرة فى اطار مشاركتها فى منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة.

وحضر اللقاء، مديرو وممثلى كل من شركة ميديترانيا كابيتال بارتنرز، وبنك لاكايشا، وشركة روكا، اضافة إلى يحيى حليم، رئيس مكتب التمثيل التجارى فى برشلونة.

واستهل خوسيه فيرى، المدير العام للمعهد الاوروبى لدول حوض البحر المتوسط، اللقاء بالترحيب بزيارة الوزيرة إلى برشلونة، مشيرا إلى أنها تعد أول زيارة رسمية لمسؤول مصرى رفيع المستوى منذ يناير 2011، موضحا أن المعهد يهدف إلى زيادة المشاركة بين دول حوض البحر المتوسط فى المشروعات وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بمساعدة الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مصر من الدول الأوروبية.

وأكد أن المعهد يعتزم تنظيم واستضافة مؤتمر فى الربع الأخير من العام الحالى عن الاستثمار فى مصر وأوجه التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبى، بحضور ممثلين عن 28 دولة بالاتحاد الاوروبى وكبار الشخصيات الاقتصادية الأوروبية، موضحا أن مصر دولة كبيرة فى منطقة حوض البحر المتوسط.

وأكدت الوزيرة، أن مصر كونها دولة فى حوض البحر المتوسط تسعى إلى إزالة اى حواجز امام الاستثمار، موضحة أن الحكومة تدرك أھمیة إدخال تدابیر إصلاح إضافیة رئیسیة لتحقیق الحمایة الاجتماعیة للفئات محدودي الدخل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، واتخذت عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متقدمة.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يتم دعمهما من خلال الشركاء فى التنمية مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، والدخول فى مشروعات مشتركة معهما، ومن المنتظر أن يلعب الاستثمار بقيادة القطاع الخاص دورا حاسما في رفع مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

وقد دار حوارا بين الوزيرة ومديرى وممثلى المؤسسات الاسبانية، والذين أعربوا عن ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، والرغبة فى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال دانيال فيناس، ممثل شركة ميديترانيا كابيتال بارتنرز، إن شركته تعمل فى قطاع الخدمات المالية، وتدير أكثر من 220 مليون يورو من الأصول عبر صندوقين استثماريين يستثمران في شمال أفريقيا، وقد ساهمت الشركة في تقديم المزيد من الفرص إلى المجتمع الدولي من خلال توفير فرص وفوائد فريدة من نوعها لاستثمارات شمال أفريقيا.

وأعرب عن رغبة شركته فى الاستثمار فى مصر بعد مع اعتزامها زيادة رأس مالها إلى 300 مليون يورو، مشيرا إلى أن الشركة قامت مؤخرا بإرسال فريق منها إلى مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية، كما سيزور وفد رفيع المستوى من الشركة قريبا لبحث كافة المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها.

وقال فرانسيكو رود رجيس، نائب رئيس العمليات لشؤون الشركات ببنك لاكايشا، إنه يوجد مكتب تمثيل للبنك فى مصر، وهو ما يؤدى إلى تسهيل عمل الشركات الاسبانية العاملة فى مصر وموافاتهم بالمعلومات المتاحة عن السوق المصرية.

وقال ميجل انخيل، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة روكا، إن شركته تستثمر فى مصر في الأدوات الصحية وهى تأسست عام 1917، وتعتزم التوسع خلال المرحلة المقبلة بإنشاء مصنعا جديدا لها فى مدينة 6 أكتوبر.