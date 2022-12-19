مؤتمر «GCAIOT2022» يبحث تعزيز دور المرأة في التكنولوجيا

ناقشت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIot 2022 في دورته السادسة.

وتنظم المؤتمر جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE (آي-تريبل-إي) في مدينتي العلمين الجديدة والإسكندرية بالتعاون مع مجتمع إدارة الهندسة والتكنولوجيا بجمعية آي-تريبل-إي IEEE TEMS وجامعة العلمين الدولية ومركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية الإتجاهات الحديثة لتعزيز دور المرأة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت مظلة قمة المرأة في مجال التقنية الذي تترأسه الدكتورة بثينة تليلي الأستاذ المشارك للهندسة الإلكترونية بجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي.

وتضمنت فعاليات اليوم، مشاركة الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الجلسة الإفتتاحية لفعاليات مسار المرأة في التكنولوجيا بكلمة بعنوان المرأة في التكنولوجيا التحديات وخارطة الطريق.

كما شاركت الدكتور نادية الزخاري وزير البحث العلمي السابقة بكلمة بعنوان المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية بكلمة بعنوان المرأة في العصر الرقمي، كما استضافت القمة جلسة نقاشية بعنوان تمكين المرأة في عصر الميتافيرس وأدارتها الدكتورة هدى الخزيمي استاذ مساعد باحث بقسم هندسة الحاسبات ومدير مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك بالإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي تنعقد في الفترة من 18–21 ديسمبر 2022؛ تحت شعار «حدود الميتافيرس لتسريع التحول الرقمي “Metaverse Frontiers Beyond Digital Transformation”»، وبشراكة استراتيجية مع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وجامعة دبي، ومجمع الإبداع ببرج العرب.