مؤتمر DMI يستهدف تحويل مصر لمركز عالمي في التسويق الإلكتروني

محمد فتحىانطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوى"Digital Marketing Insights 2017"، والذى أصدرت شركة إيماركتينج إيجيبت من خلاله تقريرها السنوى الثامن حول رؤى التسويق الإلكترونى فى مصر، وهو التقرير الذى يهدف إلى الإسهام فى تكوين رؤية متكاملة عن كيفية التسويق عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.وتضمّ

محمد فتحى

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوى”Digital Marketing Insights 2017″، والذى أصدرت شركة إيماركتينج إيجيبت من خلاله تقريرها السنوى الثامن حول رؤى التسويق الإلكترونى فى مصر، وهو التقرير الذى يهدف إلى الإسهام فى تكوين رؤية متكاملة عن كيفية التسويق عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

وتضمّن التقرير، هذا العام، نتائج استطلاع رأى عينة 3.222 من مستخدمى الانترنت فى مصر، تم تكوينها فى ضوء الاعتبارات الإحصائية التى تضمن التعبير عن إجمالى مستخدمى الإنترنت فى مصر بدرجة ثقة 99% وهامش خطأ 2.5%.

وقال أحمد ناجى، رئيس مجلس إدارة شركة إيماركتينج إيجيبت، إن هدف ملتقى “Digital Marketing Insights ” السنوى، تحويل مصر لمركز عالمى للاستثمار فى التسويق الإلكترونى، مؤكدًا أن الكوادر البشرية الموجودة فى السوق المصرية قادرة على فعل ذلك.

وأشار إلى أن القيام بذلك يحتاج إلى توفر ثلاثة عوامل، الأول وجود استثمار قوى فى الموارد البشرية، والثانى توفير بنية معلوماتية وأرقام تساعد الشركات فى اتخاذ القرارات.

وأضاف أن العامل الثالث وجود منصة قوية مثل موقع “Digital Marketing Community”، والذى يوفر عددًا كبيرًا من البحوث والتقارير المتعلقة بالتسويق الرقمى، إذ يستهدفون من خلاله تصدير التسويق الإلكترونى للخارج.