مؤتمر COP27 .. مصر تدعو يوزيلندا لحضور قمة المناخ

التقت السفيرة دينا الصيحى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى نيوزيلندا، وزير التغير المناخى النيوزيلندى James Shaw.

جاء ذلك إطار التحضيرات الجارية حول المشاركة النيوزيلندية في مؤتمر COP27 فى الدورة 27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر القادم.

سلمت السفيرة الصيحى الوزير النيوزيلندى الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية Jacinda Ardern للمشاركة فى قمة المناخ COP27، معربة عن تطلع مصر لمشاركة رئيسة الوزراء خاصة في ظل اهتمام نيوزيلندا بقضايا التغير المناخى.

كما عرضت السفيرة دينا الصيحي أولويات الرئاسة المصرية، حيث أشار وزير التغير المناخي النيوزيلندى إلى أن بلاده تدعم بشكل كبير أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

هذا، واستعرضت السفيرة الصيحي المبادرات المصرية المنتظر طرحها خلال المؤتمر، موضحة أنها تتوافق مع السياسات النيوزيلندية بشأن تغير المناخ، حيث أشاد الوزير النيوزيلندى بتلك المبادرات خاصة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وذلك فى ضوء اعتماد الاقتصاد النيوزيلندي على الزراعة.

كما أعرب الوزير النيوزيلندى عن تقديره للدور القيادى التى تلعبه مصر فى ملف التغير المناخى ومبادراتها على الساحة الأفريقية.

وفي سياق متصل، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من 75% من مشروعات تجميل وتطوير شرم الشيخ، التى بلغت أكثر من 30 مشروعًا استعدادًا لقمة المناخ، التى تستضيفها شرم الشيخ نوفمبر المقبل، فضلًا عن الانتهاء من 4 مشروعات بنسبة 100%.

وأكد خلال لقائه برئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية ورؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السياحة الإيطالية، بحضور عمرو القاضى رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، على أهمية السوق السياحية الإيطالية بالنسبة لمصر، وما تشهده الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا من زيادة ملحوظة خصوصًا خلال الفترة الماضية، ومناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ، والاستعداد للموسم السياحى المقبل، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ من إيطاليا.